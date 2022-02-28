Переговори з РФ підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель — Арахамія

Переговори з РФ підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель — Арахамія

Арахамія натякнув на вже крилату фразу українських захисників острова Зміїного, якою вони відповіли ворогам на вимогу здатися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори з Росією "підуть або в потрібному для України напрямку, або як російський військовий корабель".

Про це він написав у Facebook.

Арахамія натякнув на вже крилату фразу українських захисників острова Зміїного, якою вони відповіли ворогам на вимогу здатися. Наші захисники тоді сказали окупантам "Російський військовий корабель, іди на***й".

У коментарях Арахамія прокоментував можливість загрози захоплення у полон нашої делегації у Білорусі.

"Насправді це буде прийнятним сценарієм, щоб включити світову спільноту ще сильніше за порушення основ дипломатії", — уточнив він.

Зазначимо, що за інформацією "Української правди", у складі української делегації на переговорах з РФ у Білорусі перебуватиме саме голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.