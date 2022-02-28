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Переговори з РФ підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель — Арахамія

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Переговори з РФ підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель — Арахамія

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Арахамія натякнув на вже крилату фразу українських захисників острова Зміїного, якою вони відповіли ворогам на вимогу здатися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори з Росією "підуть або в потрібному для України напрямку, або як російський військовий корабель".

Про це він написав у Facebook.

Арахамія натякнув на вже крилату фразу українських захисників острова Зміїного, якою вони відповіли ворогам на вимогу здатися. Наші захисники тоді сказали окупантам "Російський військовий корабель, іди на***й".

У коментарях Арахамія прокоментував можливість загрози захоплення у полон нашої делегації у Білорусі.

"Насправді це буде прийнятним сценарієм, щоб включити світову спільноту ще сильніше за порушення основ дипломатії", — уточнив він.

Зазначимо, що за інформацією "Української правди", у складі української делегації на переговорах з РФ у Білорусі перебуватиме саме голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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