Переговори з РФ, попередження дипломатам та заклик до "диванних експертів": основні тези виступу Зеленського

Переговори з РФ, попередження дипломатам та заклик до "диванних експертів": основні тези виступу Зеленського

ТСН.ua зібрав головні тези виступу глави держави.

В ніч проти 31 березня президент України Володимир Зеленський виступив з черговим зверненням до українського народу.

Переговори з Росією

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес, який триває між Україною та РФ.

"Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна й треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який триває. Але це — поки слова. Поки без конкретики", — зазначив Зеленський.

Відхід російських військ з-під Києва та Чернігова

Президент Зеленський назвав відхід російських військ із Київського та Чернігівського напрямків не відведенням, а наслідками роботи українських військових.

"Слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників", — заявив Зеленський.

За його словами, відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі.

"І до цього ми готуємось", — наголосив президент.

"Ми нічого не віддамо"

Глава держави запевнив, що українці нічого не віддадуть ворогові і будуть боротися за кожен метр нашої землі.

"Ми нікому не віримо — у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз — це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину.

У такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час", — заявив Зеленський.

Президент запропонував усім тим, хто зібрався критикувати дії ЗСУ, самим ставати на оборону держави.

"Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити — вирушити на поле бою безпосередньо.

Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові — не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", — додав він.

Розмова з Байденом

Президент Зеленський повідомив, про що говорив із своїм американським колегою Джо Байденом у годинній телефонній розмові.

Президент повідомив, що під час спілкування з Байденом подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки.

Зеленський наголосив на тому, що саме зараз — переломний момент у війні, яку розв’язала Росія.

“Якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія”, — пояснив зміст розмови Зеленський.

Інші переговори

Президент Зеленський звернувся до парламенту та народу Норвегії і закликав ще більше допомагати Україні — зброєю, санкціями проти Росії.

Також він говорив з президентом Єгипту та зі Спадкоємним принцом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Робив, роблю й робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість", — підсумував глава держави.

Попередження дипломатам

Президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів працювати ефективно, а не "даремно витрачати час".

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого Посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії", — повідомив він.

Також президент чекає результатів від роботи українських представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки і від військових аташе.

Нагородження військових