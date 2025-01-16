Які країни мають брати участь у переговорах з РФ: у Німеччині відповіли

В Німеччині вважають, що наразі рано визначати, хто має брати участь у переговорах з РФ, окрім самої України.

Говорити, хто з партнерів Києва має ще бути за столом переговорів про завершення війни в Україні, поки зарано.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає "Укрінформ".

"Наша позиція завжди дуже чітка, а саме нічого про Україну без України. Це означає, що якщо переговори будуть, то Україна точно буде за столом… Факт залишається фактом, що Україна є вирішальним чинником у цьому питанні, і нічого не може бути вирішено через її голову", – запевнив Гебештрайт.

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На запитання, які ще країни мають бути представлені в переговорах, він відповів, що "був би обережним зараз щодо індивідуальних коментарів стосовно таких заяв".

Тому Гебештрайт закликає почекати та подивитися, як розвиватимуться події найближчими тижнями й місяцями. На його думку, наразі не варто визначати, хто має і хто може сидіти за столом переговорів. Важливо, щоб такі переговори, якщо вони взагалі відбудуться, бо наразі питання відкрите, відбувалися відповідно до міжнародного права, щоб інтереси України були чітко враховані і щоб Україна відігравала в переговорах активну роль.

"Ми всі прагнемо сильної України, яка може йти на можливі переговори з Росією з позиції сили. На цьому базується вся наша підтримка й допомога", – підсумував Гебештрайт.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава хоче брати участь у переговорах про закінчення війни в Україні.

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