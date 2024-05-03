Переговори з РФ: у Зеленського прокоментували заяву заступника голови ГУР

Речник президента сказав, що переговорну позицію визначить саміт миру, який передасть цю позицію Росії.

Речник президента України Сергій Никифоров прокоментував заяву заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького про те, що війна може закінчитися лише переговорами.

Свій коментар Никифоров надав DW.

"Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру", – висловився речник Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, в інтерв'ю The Economist Скібіцький заявив, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, тому війна, швидше за все, закінчиться переговорами з Москвою.

Зауважимо, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці. Росія туди не запрошена. Як анонсував раніше Зеленський, саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України.

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