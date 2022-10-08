Переговори з Росією: Подоляк назвав це нонсенсом, але й вказав три передумови

"З цим суб’єктом на прізвище Путін треба вести переговорний процес? Це про що?"

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вести переговори з Росією сьогодні немає сенсу, адже ця держава висуває лише ультиматуми.

Про це радник керівника ОП розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 8 жовтня.

"Дуже дивне запрошення (до переговорів – ред.). Багато людей кажуть слово "переговори" стосовно РФ. Росія не веде переговори. Росія, поки не програє, вона під переговорами має на увазі ультиматум. Вона висловлює якісь претензії, сама вигадує якусь негативну картинку, заходить на чужу територію, захоплює танками частину території і каже: "дивіться, а тепер ми ведемо переговори. Значить так, ви нам віддаєте цю територію, мовчите, опускаєте очі вниз і далі нічого не кажете". Ось такі переговори пропонує РФ. Вони нам точно потрібні?" – поставив риторичне запитання Подоляк.

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Він також назвав нонсенсом потенційну мирну угоду, яку б міг запропонувати президент Росії Володимир Путін.

"Більше того, яку велику угоду може сьогодні пропанувати пан Путін, чия армія програє маленькій армії України? Це ж нонсенс. Я розумію, що частина європейських еліт досі перебуває під якимось враженням жаху російської другої армії (світу). Та завершуйте вже перебувати під цим враженням. Слабка армія", – зазначив радник голови президентського офісу.

Він також закликав завершувати думати, що з Росією та Путіним можна і треба укласти "якусь велику угоду".

"З ким? З суб’єктом, який не може з Україною впоратися? Не те, що – за три дні, а в принципі сьогодні програє на Харківському, Луганському, Запорізькому і Херсонському напрямках. Який не може контролювати своїх силовиків. Силовики, які підривають у нього ж Керченський міст. Тобто з цим суб’єктом на прізвище Путін треба вести переговорний процес? Це про що? Чи це не нонсенс?" – пояснив Подоляк.

Водночас він зазначив, що для потенційних переговорів України з Росією "треба завершити три дуже важливі речі":

"Перша – не впадати в паніку і припинити вірити в те, що з цими людьми можна про щось домовитися. І якщо вже війна в такій інтенсивності йде, а Україна заплатила таку ціну, то тільки пан Зеленський від імені України визначатиме умови переговорного процесу". "Друге – треба допомогти Україні довести до кінця звільнення своїх територій, і таким чином поставити війну у правильному фіналі в закінченні. Просто зброя, яка нам потрібна". "І, нарешті, третє: якщо ви побудували після карибської кризи зрозумілу ядерну парасольку над світом, то будь-ласка, поясніть Росії, що слово "ядерна" вона повинна забути назавжди".

"І після цього переговорний процес на міжнародно визнаних кордонах буде проведений на умовах України. І після цього Європа житиме спокійно. І всі забудуть про такий суб’єкт як Путін. Тобто необхідно доводити до кінця якісь справи, а не пропонувати зупинитися посередині, щоби далі заплатити більш високу ціну", – наголосив радник керівника ОП.

Переговори України з Росією

Путін 30 вересня під час проголошення спроби анексії територій України закликав Київ негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Цього ж дня український президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Путін.

Через тиждень спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала український парламент сісти за стіл переговорів. Водночас вона заявила про готовність РФ припинити воєнні дії, проте на своїх умовах.

В Україні різко відкинули можливість перемовин з країною агресоркою. Так, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що переговори будуть, але тільки з новою російською владою.

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