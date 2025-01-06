Переговори з Трампом, вибачення Лукашенка та про х**ню від США: головне з розмови Зеленського з Фрідманом

Президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському блогеру Лексу Фрідману, в якому зокрема говорив про шляхи досягнення миру та згадав про перші дні великої війни. Інколи президент не стримувався і називав речі своїми іменами.

ТСН.ua зібрав головні тези президента.

Про припинення вогню

На запитання про перспективи перемир'я Зеленський спочатку нагадав історію 2019 року, коли він домовився з Путіним про чергове перемир'я на Донбасі, але його тоді Росія швидко порушила.

"Я йому телефонував, а він казав - "не може бути". Я йому телефонував до тих пір, поки росіяни перестали піднімати слухавку взагалі. Я хотів наступну зустріч, росіяни відмовляли, ми намагалися робити через різні країни, але росіяни не хотіли, якусь хрень несли", - згадав Зеленський.

Про гарантії для України

І далі президент України розповів про віру у силу президента Трампа зробити сильною Україну. Але висловив сумнів, що без гарантій безпеки для України мирні зусилля будуть результативними.

"Що буде, якщо Трамп досягне перемир'я без гарантій безпеки для України? Хоча б для територій, які ми контролюємо. Що буде, якщо зробить припинення вогню, а за три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Який вигляд матимуть Трамп і Україна?" - запитав Зеленський.

Про санкції

Коли мова пішла про початок великого вторгнення Росії, то Зеленський згадав свої розмови з керівництвом США.

"Я просив одне у США - якщо ви впевнені, у вас є докази, якщо вiн (Путін - ред.) вам каже, що буде вторгнення. Прошу дві речі - посильте нас зброєю, а найкраще посильте нас передумовами, щоб не було війни. Залякайте його, не кажіть, якщо він прийде, якщо прийде через кордон, якщо почне вбивати, то ми запровадимо санкції. Вибачте, але це х..ня, реально", - заявив президент.

Після великого вторгнення США та інші країни Заходу поступово запровадили проти Росії жорсткі санкції та почали активне постачання Києву зброї.

Про переговори з РФ і гарантії від Трампа

Фрідман сказав, що мріє, що 25 січня Зеленський, Трамп та Путін сядуть за стіл переговорів та домовляться про припинення вогню та сильні гарантії безпеки, а потім підпишуть договір. Зеленський розповів, що перші переговори будуть з Трампом, а вже потім з Путіним.

"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сядемо передусім з Трампом. Ми домовимось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос", — сказав він.

Президент підкреслив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

"Україна має повне право на те, щоб її голос був найгучнішим в цьому, бо війна у нас. І ми з Трампом домовимось, і потім, якщо, а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з росіянами. І саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох", — сказав він.

Про втрати військ КНДР в Росії

За словами Зеленського, щонайменше 3800 військових КНДР загинули або поранені. Їх відправили воювати у складі російської армії проти України. Український лідер розповів, що 12 тисяч солдат Північної Кореї приїхали до Росії для участі у війні проти України.

Зеленський висловив думку, що Пхеньян може відправити до Москви ще більше своїх військових.

"Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", — сказав він.

Про Лукашенка

Окремо Зеленський згадав початок війни і розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Через її територію росіяни вдерлися і йшли на Київ.

"Я говорив з Лукашенком телефоном, і він вибачився, він казав, що "це не я", з його території пускали ракети, і пускав Путін. Він казав, "ти повір, це не я, я не контролюю".

"Я йому сказав, що він такий самий убивця", - згадав Зеленський.

Президент України твердить, що Лукашенко попросив його вдарити по Білорусі.

"Він мені каже - вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Це був Мозирський завод. Я йому кажу - ти про що кажеш, яка відповідь. Це було на другий чи третій день війни", - твердить Зеленський.

Будапештський меморандум

Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський нагадав про "Будапештський меморандум", який мав її захистити в обмін на відмову від ядерної зброї.

Зеленський наголосив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише "на папері", оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було "по…ру" на Україну.

"Що написано в меморандумі? Консультації, Україна проводить консультації, якщо порушено її територіальну цілісність. І всі повинні бути на консультаціях, всі повинні приїхати, повинні зустрітися терміново – Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось консультації провів? Ні. Чому? Та по…еру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було по..ру, так і всім іншим гарантерам було по…ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки", - досить грубо розповів Зеленський.

Про інавгурацію Трампа

Згадуючи про перемогу Трампа на виборах Зеленський висловив бажання відвідати інавгурацію обраного президента США 20 січня. Допоки він не отримав запрошення, але матиме окрему зустріч з американським лідером.

"Я б хотів (приїхати на інавгурацію, — ред.), але я не можу приїхати, якщо президент Трамп мене не запросить. Це некрасиво. Я знаю, що лідерів не запрошують окремо, але я знаю лідерів, які самі по собі можуть приїхати. Я така людина — в гості без запрошення не можу", — сказав Зеленський.

Окрім того, президент України сказав, що мав із обраним президентом США Трампом телефонну розмову, під час якої тримав запрошення, коли стане чинним президентом.

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