Переговори за довжелезним столом подалі один від одного: про що Путін і Макрон домовляються у Москві - відео

Переговори за довжелезним столом подалі один від одного: про що Путін і Макрон домовляються у Москві - відео

Це перша за 2 роки жива зустріч президентів.

В Росії третю годину тривають перемовини президентів РФ та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, який прилетів до Кремля через ситуацію біля українських кордонів.

Відео та фото зустрічі публікують у Тelegram-каналах. На сайті Кремля з'явилися короткі заяви перемовин, французька сторона офіційно ще не коментує зустріч.

Як видно з розміщених відео, президенти сидять далеко один від одного за довгим білим столом. Президент Росії Володимир Путін з одного краю стола, Макрон - з іншого. Починаючи бесіду, що цікаво, Путін звернувся до французького лідера на ти: "Шановний пане президенте, дорогий мені, я дуже радий тебе бачити". Макрон у вступному слові сказав своєму російському колезі, що сподівається, що переговори приведуть до "корисної відповіді" навколо ситуації з Україною.

Путін нагадав Макрону, що він не перший президент Франції, який намагається вирішити військовий конфлікт. "Франція бере участь у вирішенні фундаментальних питань європейської безпеки. Це робили і твої попередники. Я бачу, скільки зусиль особисто ти робиш для того, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу та вирішенням питань, які тісно пов'язані з вирішенням внутрішньоукраїнської кризи на південному сході країни", - сказав Путін Макрону.

Під час переговорів Путін та Макрон говорять про ситуацію в політичній, гуманітарній, торговельній та безпековій сферах. Президент країни-агресорки під час розмови назвав гібридну війну на сході України, яка вже триває 8-й рік, внутрішньоукраїнською кризою.

Своєю чергою французький лідер Еммануель Макрон заявив, як повідомляє France24, що єдиним шляхом для досягнення безпеки у Європі є дипломатичний діалог, який буде тривати і надалі. Макрон сподівається на вироблення єдиного рішення як і для Москви, так і для Європи. "Діалог - це єдиний засіб, який дозволяє досягти справжньої стабільності та безпеки для європейського континенту", - сказав Макрон.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. Сам же французький лідер перед розмовою з Путіним заявив: "Треба бути реалістичними, однобічних заходів ми не досягнемо, важливо не допустити погіршення становища".

Тим часом Росія не очікує рішучого прориву від переговорів між Путіним та Макроном. Але Москва очікує, що лідер Франції запропонує шляхи послаблення напруженості в Європі.

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