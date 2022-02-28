Переговори заради миру між Росією та Україною завершилися: перші подробиці

Переговори заради миру між Росією та Україною завершилися: перші подробиці

Зустріч відбулася в Білорусі.

У Білорусі 28 лютого відбулися переговори між представниками Росії та України, адже РФ пішла війною проти України.

Після завершення переговорів, що тривали від самого ранку, обидві делегації їдуть додому - до Москви та Києва, аби провести консультації. Сторони визначили кілька пріоритетних тем. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який був на переговорах.

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"Українська та російська сторони провели сьогодні перший раунд переговорів, головна мета яких було обговорення питання зупинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення. Щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій до своїх столиць. Сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку", — сказав Подоляк.

Інших подробиць поки що немає.