Переговори Зеленського і Путіна: Трамп зробив амбітну заяву

Кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп заявив, що після своєї перемоги планує "добитись переговорів про мир".

Про це політик заявив під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick.

З його слів, задля цього він хоче зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським - я дуже добре знаю їх обох - і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній. Він амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

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