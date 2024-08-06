Переговори Зеленського і Путіна: Трамп зробив амбітну заяву

Політик налаштований знову сісти у крісло президента США.
Кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп заявив, що після своєї перемоги планує "добитись переговорів про мир".
Про це політик заявив під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick.
З його слів, задля цього він хоче зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та диктатором РФ Володимиром Путіним.
"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським - я дуже добре знаю їх обох - і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир", - заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній. Він амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.
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