Переговори Зеленського і Путіна: у НАТО назвали умову

Україна зможе розпочати переговори з РФ на умовах сили. Наразі стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Києву.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час прес-конференції у Брюсселі.

"Якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець, що він зробить це з позиції сили", - наголосив політик.

З його слів, союзники надають Україні військову допомогою, аби дати відсіч ворогу. Рютте наголосив, що Альянс не дозволить Кремлеві досягнути своїх планів.

"На східній лінії росіяни досягають невеликих успіхів, але значною ціною. Я щодня вражений винахідливістю України, її креативністю, здатністю вигадувати нові ідеї", - заявив генеральний секретар НАТО.

США та інші країни надають значну допомогу Україні, додав Рютте.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтоне заявила про "реальну втому" на Заході від війни в Україні. Зокрема, від допомоги та підтримки. Західні держави все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту.

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