Переговори зі спецпредставником Трампа: у Зеленського назвали “червоні лінії” України

Українські дипломати будуть пояснювати Кіту Келлогу, що заохочення Росії до безкарності є небезпечним для всієї світової цивілізації.

На переговорах зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом будуть чітко позначені "червоні лінії” України, яких не можна порушити в процесі мирних домовленостей.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі на YouTube-каналі РБК-Україна.

За його словами, одним із найбільш важливих моментів є гарантії безпеки, зокрема можливість створення військових баз і укріплення системи протиповітряної оборони.

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Подоляк наголосив, що для України неприйнятні вимоги Росії щодо скорочення армії чи впровадження контролю за виробничим потенціалом.

Також Україна відмовляється від компромісів щодо відмови від міжнародних військових альянсів, включно з НАТО, миротворчих контингентів і спільних тренувань з іншими країнами.

Ще одна “червона лінія” стосується територій, які загарбала Росія.

"Ніякого визнання окупованих територій, ніяких там ультиматумів Росії", - наголосив Подоляк.

Також українські дипломати будуть пояснювати на переговорах з Кітом Келлогом, що заохочення Росії до безкарності є небезпечним для всієї світової цивілізації, оскільки її агресія буде лише наростати.

"Оце треба буде також пояснити пану Келлогу, тому що будь-які інші формати роботи з Росією вони будуть приводити тільки до збільшення ризиків для сучасної цивілізації", - зазначив він.

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

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