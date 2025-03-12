Переговори зі США про закінчення війни: Зеленський назвав умову для проведення виборів

За словами Зеленського, 30-денний режим припинення вогню потрібен для підготовки плану щодо завершення війни, після чого можна проводити вибори
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна приймає пропозицію США та готова закінчити війну, а уже після скасування військового стану будуть проведені вибори.
Про це глава держави сказав на пресконференції 12 березня.
"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, у будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знятий військовий стан, і після зняття військового стану вибори будуть відбуватися згідно українського законодавства", – зазначив Зеленський.
Він запевнив, що ніхто в Україні спеціально відтерміновувати вибори не буде.
Раніше президент Зеленський розповів, хто був ініціатором запровадження "тиші" на 30 днів на всій лінії фронту.
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