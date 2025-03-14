Переговори зі США: Зеленський сказав, чи йшлося про відмову від територій

Він запевнив, що західні партнери знають червоні лінії України і що Київ не визнає окуповані території частиною РФ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що на переговорах у Саудівській Аравії серед іншого обговорювалось територіальне питання.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

"Перше, міністр закордонних справ мав на увазі, що аджендою ця тематика не була. В офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, питання територій немає. Але це не значить, що це питання не піднімалось. Піднімалися різні питання. Американці все більше і більше вникають в суть", – сказав Зеленський.

Як приклад, він поставив окуповане місто Енергодар і розмови про повернення Україні Запорізької АЕС.

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"Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі. Тобто у них є своє довге життя. У них є сім'ї. У них є, вибачте, цвинтар, куди вони ходять квіти покласти. Тобто є життя. І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо", – каже президент.

Питання територій він називає найскладнішим після питання припинення вогню (ceasefire).

"Чому? Тому що ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це такі два складних моменти. Перший складний, тому що потрібна сміливість і політична воля. Другий – тому що це складний діалог", – говорить Зеленський.

Він запевнив, що західні партнери знають червоні лінії України і що Київ не визнає окуповані території частиною РФ.

"Це моя політична воля як президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", – підсумував глава держави.

Раніше радник керівника Офісу президента Олександр Бевз запевнив, що Україна не обговорювала з США питання територіальних поступок.

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