Дмитро Пєсков / © Associated Press

Росія не братиме участі у переговорах між Україною та США 21 березня.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Це будуть двосторонні контакти українців з американцями», — сказав Пєсков журналістам.

За його словами, Москва сподівається на відновлення тристороннього формату переговорів у найближчій перспективі, а паузу у переговорах вважає «тимчасовою».

Він також заявив, що для «енергетичного перемир’я» Київ має без умов припинити удари по енергетичній інфраструктурі та припинити «енергетичний шантаж інших країн».

Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що з переговорами України, Росії та США щодо завершення війни відбувається справжня «Санта-Барбара» — через війну на Близькому Сході.

Попередній раунд переговорів відбувся у Женеві 17–18 лютого. За підсумками 5–6 березня відбувся обмін полоненими за формулою «500 на 500».

Українська делегація вирушила до США, де в суботу, 21 березня, проведе переговори.