Володимир Путін. / © Associated Press

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У Росії цинічно заявляють, що угоду про припинення вогню не буде досягнуто 2025-го.

Таку думку висловив представник РФ на мирних переговорах, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін.

З його слів, позитивні зрушення в процесі врегулювання конфлікту в Україні можливі, однак, “ймовірно, не найближчим часом”.

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"Можливо, не цього року або в кінці цього року", - сказав Карасін.

Російський посадовець назвав зустрічі в Саудівській Аравії буди "спокійними" і "конструктивними". Втім, нахабно висловився він, про їхню слабку результативність.

"Було би наївно чекати якихось проривних результатів на першій ж зустрічі", - зазначив він.

Карасін каже, моявляв, з американською делегацією "в принципі можна працювати", бо її представники "слухають, сприймають, протиставляють якісь свої позиції".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відверто відповів, чому Україна погодилась на припинення вогню. Втім, російський "фюрер" Володимир Путін не готовий до цього, каже глава держави.

Дата публікації 23:19, 28.03.25 Кількість переглядів 217 Ховайтеся, Трамп прокинувся! Найгучніші заяви та прогнози для України