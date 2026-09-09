Переговори без припинення бойових дій: Лавров зухвало озвучив план Кремля

Сергій Лавров. / © Associated Press

Реклама

У Кремлі знову заговорили про «мир», але водночас цинічно заявляють, що припиняти бойові дії не збираються. Росія не розглядає переговори як привід припинити удари по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

Реклама

Російський міністр повторив цинічну позицію Кремля: переговори самі собою не означають припинення бойових дій. За його словами, Москва нібито «відкрита» до дипломатичних переговорів, однак паралельно продовжуватиме «вирішувати завдання» військовим шляхом. Мовляв, бойові дії і дипломатія «можуть йти паралельно».

Реклама

Лавров вкотре згадав квітень 2022-го і заявив, що тоді РФ нібито «обдурили». Хоча, брехливо наголосив він, Москва буцімто була готова прийняти українські пропозиції щодо мирної угоди.

З його слів, «фюрер» Володимир Путін тоді заявив, що Росія залишається відкритою до діалогу, але «на період переговорів» продовжить вирішувати свої завдання військовим шляхом. Таку саму лінію, каже Лавров, Кремль продовжує і зараз.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що нібито переговорів щодо завершення війни в Україні наразі немає. Ба більше, зухвало додав він, якихось «зовнішніх ознак» цього немає.

Водночас, каже очільник МЗС Росії, Москва позитивно оцінює підхід США до мирних переговорів, бо нібито бере до уваги «реалії на землі». Втім, міністр не уточнив, про які саме нові пропозиції Вашингтона йдеться.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів