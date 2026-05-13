Переговори були ширмою: FT розкрило плани Путіна щодо захоплення Києва та Одеси

Кремлівський диктатор Володимир Путін

Україна та Росія не бачать особливих перспектив для відновлення мирних переговорів за посередництва США навіть після потенційного завершення війни на Близькому Сході. Натомість російський диктатор Володимир Путін повністю зосередився на силовому захопленні нових українських територій і має намір ще більше розширити свої ультиматуми одразу після того, як його армія спробує окупувати ключовий регіон — Донбас.

Про ці кулуарні настрої пише Financial Times із посиланням на власні джерела, ознайомлені з позиціями обох сторін.

Крах надій на американське посередництво

Хоча минулого тижня президент США Дональд Трамп оптимістично заявив, що після короткочасного припинення вогню сторони «з кожним днем стають все ближчими» до угоди, реальність виглядає інакше. Жодна зі сторін не бачить великої цінності у продовженні поточного формату діалогу. Українські посадовці зазначають, що переговори фактично зайшли у глухий кут ще в лютому. Київ дедалі більше розчаровується через те, що Вашингтону так і не вдалося змусити Путіна пом’якшити свої вимоги.

«Американська сторона не досягла жодного прогресу з Росією. Усе, про що можна було домовлятися, вже зроблено», — категорично заявив один з українських чиновників.

Попри це, офіційні представники України та РФ продовжують проводити окремі зустрічі зі спецпосланцями Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які найближчим часом планують відвідати обидві країни. Проте сам Володимир Зеленський констатує, що увага Білого дому зараз максимально прикута до війни в Ірані, хоча потреба зупинити війну в Європі нікуди не зникла.

Максималістські вимоги Кремля та скандал навколо Шредера

Росія зі свого боку заявляє, що подальші переговори не мають сенсу, поки Україна не капітулює. Речник Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що для початку повномасштабних мирних переговорів український президент має «наказати ЗСУ припинити вогонь і вивести війська з території Донбасу», а також з інших регіонів, які Росія оголосила «своїми».

«Правда полягає в тому, що Росія все ще намагається досягти перемоги на полі бою, дотримуючись своїх максималістські вимог. Дії Росії чітко суперечать будь-якій нібито готовності до переговорів», — резюмував ці ультиматуми високопоставлений німецький дипломат.

Ба більше, Путін відкидає будь-які пропозиції щодо європейського посередництва та відмовляється від саміту на нейтральній території. Минулих вихідних він цинічно запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як «європейського переговірника, якому довіряють у РФ».

Ця пропозиція викликала різку реакцію Заходу. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що було б «не дуже розумно» дозволяти Путіну обирати представника від Європи, додавши, що через свою близькість до Кремля Шредер «сидів би по обидва боки столу». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга був ще категоричнішим: «Ми абсолютно не підтримуємо таку кандидатуру».

Від Донбасу до Києва: справжні територіальні апетити Путіна

За даними західних розвідок та джерел у Кремлі, російське військове командування переконало Путіна, що їхні сили здатні повністю захопити Донбас до осені цього року. Після цього диктатор планує суттєво підняти ціну будь-якого перемир’я.

Як розповів виданню заступник очільника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, успіх на Донбасі дозволить Кремлю висунути подальші територіальні претензії. Зокрема, Путін почне вимагати передачі під контроль РФ Запорізької та Херсонської областей, які Росія «анексувала» у 2022 році, хоча значна їх частина контролюється Україною. Зауважимо, що влітку 2025 року під час саміту з Трампом на Алясці Путін ще пропонував заморозити фронт у цих двох регіонах в обмін на виконання інших його умов, але тепер його апетити зросли.

Інсайдери стверджують, що диктатор став буквально одержимим ідеєю захоплення Донбасу і відмовляється від заморозки по поточній лінії фронту. Але його справжні амбіції значно ширші. За словами двох учасників кулуарних переговорів, кінцевою метою РФ залишається встановлення контролю над Україною по всьому руслу Дніпра і навіть далі — з обов’язковим захопленням Києва та головного чорноморського порту Одеси.

«Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане», — зазначило джерело.

Ці фантазії підігріваються найближчим оточенням, яке переконує Путіна, нібито українці виснажені, їхній фронт колапсує, а резерви вичерпано. Сам диктатор минулої суботи прямо натякнув на подальшу експансію, заявивши про необхідність створення «зони безпеки» глибоко на території України.

Ілюзії Кремля та українська відповідь дронами

Поки Путін живе в ілюзії близької перемоги, реальна ситуація на полі бою виглядає інакше. Російський наступ сповільнився до «льодовикових темпів», а Україна, навпаки, завдає дедалі більш дошкульних ударів у глибокий тил ворога.

Вразливість Росії до атак українських безпілотників стала настільки очевидною, що минулих вихідних РФ була змушена провести максимально скорочену версію свого щорічного параду до Дня Перемоги — вперше за майже 20 років по Красній площі не проїхала бронетехніка.

Офіційний Київ зараз відчуває себе значно менш вразливим до американського тиску щодо укладення швидкої та невигідної угоди саме завдяки успіхам своїх Сил безпілотних систем.

«Українська армія нарощує удари вглиб ворожої території, націлюючись на російську логістику, склади боєприпасів і місця проживання солдатів. Ці атаки у поєднанні з ударами по лініях постачання спричиняють зриви ротацій військ та гострий дефіцит безпілотників і боєприпасів», — пояснив виданню військовослужбовець Сил безпілотних систем ЗСУ Дмитро Путята.

Експерти резюмують: будь-який прорив росіян на фронті наразі виглядає вкрай малоймовірним. А спроба захопити Херсон чи Запоріжжя буде для армії РФ ще складнішою за бої на Донбасі, адже обласні центри розташовані за річкою Дніпро — на територіях, звідки путінські війська або ганебно відступили, або взагалі ніколи їх не контролювали.

Нагдаємо, ескалація у Європі прямо залежить від ситуації в Україні. Через поразки РФ на Донбасі Путін може піти на все, зокрема відкрити білоруський фронт та атакувати європейські підприємства. Під загрозою прямих російських ударів можуть опинитися об’єкти ЄС, зокрема в Німеччині та Польщі.

