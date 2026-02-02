Переговори чи капітуляція: що насправді вимагає Путін від України

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація намагається показати зовнішні аудиторій аудиторії, що нібито вона є охочою до переговорів, щоб отримати контроль над усією Донецькою областю дипломатичними засобами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заявив джерел Bloomberg про те, що Москва бачить мало шансів на прорив під час поточних мирних переговорів. За їхніми даними, російська та українська військові делегації обговорювали технічні деталі можливої ​​угоди про припинення вогню, але оцінили, що вирішення територіальних питань вимагатиме рішень на рівні керівництва.

За словами співрозмовників видання, президент-диктатор Росії Володимир Путін вважає компроміс Україною всієї Донецької та Луганської областей, а також заморожування нинішньої лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях «поступкою». Водночас, наголошують в ISW, війська РФ досі не захопили територію всіх чотирьох регіонів.

Російські чиновники часто робили заяви, що демонструють максималістську вимогу Кремля до Києва поступитися всіма чотирма областями під час переговорів. Москва відкинула і пропозиції плану США з 28 пунктів, і ідеї створення демілітаризованої зони або «вільної економічної зони» в Донецькій області.

“Кремль, можливо, хоче представити РФ як таку, що погоджується «поступку» заморожування лінії на півдні України, щоб запобігти майбутнім переговорам Києва і США щодо демілітаризованої або економічної зони в неокупованих районах Донецької області. Російські чиновники, ймовірно, будуть продовжувати спроби представити вимогу України відмовитися від усієї Донеччини як помірковану позицію та значущу «поступку», щоб згодом отримати стратегічно шкідливі для України компроміси”, - йдеться у звіті.

Водночас ISW продовжує оцінювати, що передавання решти Донбасу Росії була б стратегічною помилкою, оскільки Москва навряд чи швидко чи легко захопить цю територію, але тоді вона матиме вигідніше становище для відновлення атак проти України в майбутньому.

Окрім того, зауважують американські фахівці, Кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною, щоб змусити адміністрацію Білого дому поступитися вимогам Росії щодо України. Зокрема, прикладом цього є нещодавнє інтерв’ю очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, де він порівняв Росію зі Сполученими Штатами Америки як з такою ж великою державою та заявив, що двом країнам необхідно реалізовувати двосторонні економічні та торговельні проєкти, не допускаючи, щоб будь-які розбіжності призвели до конфронтації. Окрім того, він також заявив, що Європа намагається «вбити клин» між РФ і США.

“Заяви Лаврова мають на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні озброєння, щоб спонукати Дональда Трампа поступитися вимогам Росії щодо України, включаючи вимоги Кремля щодо того, щоб Штати не залучали Європу до мирного процесу”, - констатують в ISW.

Нагадаємо, NYT наголошує на тому, що “фюрер” РФ Володимир Путін одержимий Донбасом, який залишається центральним серед політичних і військових пріоритетів диктатора. Цей регіон України він вже понад 11 років намагається захопити, але без успіху. Водночас тепер російські чиновники натякали, що Москва не припинить боротьбу, доки Україна не передасть усю територію Донецької області, яку досі контролює Київ.

Зауважимо, після переговорів в Абу-Дабі 23-24 лютого український лідер Володимир Зеленський розповів, що одне з «проблемних питань» у переговорному процесі — це бачення закінчення війни. Наразі Київ і Москва не може знайти компроміс у територіальному питанні — щодо Донецької області.

