Переговори дали результат, але є одна велика проблема: представник Трампа про зустрічі в Абу-Дабі

Джаред Кушнер і Стів Віткофф. / © Associated Press

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Останні два дні переговорів в Абу-Дабі були «складними, але продуктивними». Досі найважчим питанням на шляху до миру в Україні залишаються території.

Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час пресконференції за підсумками перемовин.

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За його словами, серед тем порядку денного були повоєнна безпека України та шляхи моніторингу припинення вогню. Кушнер наголосив, що метою є перетворення майбутніх переговорів на «багатосторонній формат» за участю європейських переговірників.

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«Територіальні питання будуть найскладнішими», — наголосив він.

Водночас Кушнер додав, що останній раунд переговорів є «позитивним кроком» до миру, незважаючи на брак «довіри» між двома сторонами.

«Стів (Віткофф — Ред.) і я не були впевнені, що нам вдасться перейти до цього тристороннього формату — довелося пройти довгий шлях, щоб знову зібрати всіх за столом переговорів», — сказав він.

Переговори в Абу-Дабі — останні заяви

Сьогодні, 11 листопада, в Абу-Дабі завершився другий день переговорів. Завтра, 12 листопада, Кушнер і Віткофф полетять на зустріч з Путіним, аби спробувати «досягти більшого прогресу з деяких питань, які обговорювали». Після цього посланці зустрінуться із Володимиром Зеленським.

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Член делегації України Давид Арахамія висловився, що нинішній раунд переговорів був одним із найскладніших від початку процесу 2022-го. Втім, наголосив він, є «гарний імпульс, щоб знайти рішення до настання нового року».

Своєю чергою, очільник ОП Кирило Буданов каже, що подробиці переговорів залишатимуться непублічними. Окрім того, він утримався від відповіді на запитання, чи вимагає РФ виходу ЗСУ з Донбасу.

Водночас очільник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва домовилися про масштабний обмін військовополоненими, але «конкретні параметри» будуть відомі найближчим часом. Він вкотре звинуватив Європу у «небажанні миру» і зухвало заявив, що вона зможе брати участь у переговорах, коли її «прокинеться совість».

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