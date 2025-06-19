Переговори і передача тіл: Путін стверджує, що Росія хоче "завершити конфлікт на Україні мирним шляхом"

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація на гуманітарному треку у переговорах з Україною є такою, що має сенс продовжувати ці переговори.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій.

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Росія хоче завершити “конфлікт на Україні якнайшвидше, краще - мирним шляхом”.

Путін підтвердив готовність РФ віддати Києву ще 3 тис. тіл українських військових, назвав це сумними цифрами.

Переговорні групи Росії та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня, повідомив Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.