Переговори із Росією можливі?: Рубіо пояснив позицію США після нових санкцій

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Штати залишаються зацікавленими у зустрічі з Росією, навіть після введення санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній.

“Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була продуктивна телефонна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо обговорення. Завжди будемо відкриті до взаємодії, якщо є шанс досягти миру”, — заявив Рубіо журналістам, прямуючи до Ізраїлю.

За його словами, президент Дональд Трамп вже кілька місяців наголошував на необхідності дій, якщо мирна угода не просунеться. Сам Трамп у середу запровадив санкції проти російських нафтових компаній та відмінив очікувану зустріч із Путіним, пояснивши, що “не відчував готовності до результативних переговорів”.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти “Роснефти” і “Лукойла”, а також проти понад 30 їхніх дочірніх компаній. Як заявили в американському Мінфіні, причиною стала відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні. Санкції мають на меті послабити енергетичний сектор РФ та погіршити здатність Кремля фінансувати свою воєнну машину.