Переговори між США, Україною та РФ в Абу-Дабі: експерт оцінив результат зустрічей

Попри заяви про конструктивний характер переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі, реального прогресу вони не демонструють. Позиція Кремля залишається незмінною і не має перспектив для Києва.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній в ефірі «Ми Україна».

Чому ппереговори безрезультатні

Політичний експерт Тарас Загородній заявив, що нинішній переговорний процес не демонструє реального прогресу, а участь України в ньому значною мірою пов’язана з ініціативою президента США.

За його словами, Київ погодився на переговори з огляду на бажання президента Сполучених Штатів обговорити мирний план, який був оприлюднений 20 листопада. Водночас Росія, наголошує експерт, не змінила своєї позиції та продовжує висувати вимоги, неприйнятні для України. Путін не відступить від публічної позиції.

«Для припинення вогню Україна має вийти з чотирьох областей, відмовитися від НАТО та слідувати так званим стамбульських угодам» (скорочувати армію, не мати важкого озброєння, визнавати Крим, Донбас). Від цього він не відступить. Поки Путін при владі — росіяни будеть наполягати саме на цьому. Нічого іншого не буде», — наголосив експерт.

На його переконання, за нинішніх умов говорити про реальні домовленості або компроміси не доводиться, оскільки позиція Кремля базується не на пошуку миру, а на ультимативних вимогах.

Раніше ми повідомляли, що 23-24 січня між США, Україною та Росією відбулися переговори в Абу-Дабі.

ЗМІ дізналися, що переговори виявили неоднорідну динаміку. З одного боку, сторони суттєво просунулися в обговоренні військового кейсу, з іншого — територіальні суперечки залишаються у «глухому куті»

Аамериканські посадовці назвали зустріч в Абу-Дабі «критичним кроком до наступної фази переговорів». У Вашингтоні не виключають, що у разі подальшого прогресу процес може зрештою привести до особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна — уперше за багато років.

Йдеться про те, що переговори можуть бути проведені безпосередньо в Москві або в Києві.

«Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися перед самітом лідерів. Ми не думаємо, що до цього далеко. Якщо ми й надалі рухатимемося нинішнім шляхом, то прийдемо до цього», — наголосив американський посадовець.