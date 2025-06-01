Переговори між Україною та Росією: Келлог сказав, до чого мають бути готові сторони

Кіт Келлог / © Associated Press

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У переговорах між Україною й Росією сторони повинні бути готові до поступок. РФ досі не надала Трампу умови щодо припинення вогню.

Про це заявив спеціальний посланець президента США з питань України генерал Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Келлог в розмові наголосив, що росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі.

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«Як нам об’єднати їх, поки ми не дійдемо до того, що я називаю припиненням вогню? Я використовую термін „всеосяжне припинення вогню“, визначаючи його як повітряне, морське, наземне та інфраструктурне. Зараз ми не можемо отримати умови росіян. Вони пообіцяли, що Трамп отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з’явилися», — сказав Келлог.

Він вважає це нерозсудливістю, тому що президент виклав «дуже розумний план», який привезли з Лондона.

«Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось як це виглядає», — зазначив Келлог.

Спеціальний посланець навів приклад конструктивного діалогу й прогресу між Росією та Україною — обмін полоненими.

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«Усі мають бути готові до поступок. До прикладу, сказати: „Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату“. І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви можете сказати: „Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства“. І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі звільнення тисячі полонених з кожної сторони», — додав Келлог.

Також він зачепив питання байдужості РФ до колосальних втрат.

«Якщо ми говоримо про українських і російських військових, які загинули і були поранені — це понад 1,2 мільйона. Це приголомшлива цифра. Це те, що ми не можемо осягнути. Росіяни історично поглинали такі втрати, і оком не кліпали. І це мене трохи лякає. Ми повинні зупинити це вбивство», — закликає спецпредставник.

Раніше Келлог заявив, що Стіву Віткоффу слід звернутись до лідерів країн Європи, аби краще зрозуміти, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

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Журналіст нагадав Кіту Келлогу, що Стів Віткофф заявив, що не вірить у наміри Путіна захопити всю Європу і вважає, що європейці також починають це розуміти. Водночас він засумнівався, чи можна довіряти російському лідеру, зважаючи на попередні домовленості з ним.

«Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, президентом Франції Макроном, є прем’єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, а це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці», — пояснив спецпосланець Трампа.