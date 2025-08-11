Переговори на Алясці: генсек НАТО спростував ризик "нагороди" для Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте заперечив, що майбутня угода за посередництва США може зрештою винагородити лідера РФ Володимира Путіна за його вторгнення в Україну.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ABC News.

Рютте коментував позицію колишнього радника з нацбезпеки президента США Джона Болтона, який критично оцінив підхід Трампа до відносин з Путіним.

«Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим», — сказав Болтон.

«Ні, я не думаю, що такий ризик (винагородження Росії за вторгнення — ред) існує. З усією моєю повагою до Джона, і прошу передати йому мої найкращі побажання. Але я б не погодився з ним у цьому питанні», — сказав Рютте.

За його словами, Трамп чинить неймовірний тиск на Росію.

«Те, що сталося минулого тижня, додаткові 25% мита на Індію, адже ми знаємо, що Індія є одним з найбільших покупців нафти та інших матеріалів з Росії. І це має величезний потенційний вплив на індійську економіку, і це змушує їх бути набагато чіткішими з Москвою щодо того, що вони очікують від Путіна, коли справа доходить до війни в Україні», — прокоментував він.

«А також той факт, що він знову відкрив шлюзи, коли йдеться про постачання летальної зброї в Україну, яку оплачують європейці, але постачають американці. Отже, все це є чітким свідченням того, що президент Трамп абсолютно рішуче налаштований довести цю війну до кінця, а також продовжувати чинити максимальний тиск на Путіна», — додав Рютте.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.