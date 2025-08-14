- Дата публікації
Переговори на Алясці: Трамп дав обіцянку — що він сказав
Трамп дав обіцянку щодо завтрашньої зустрічі з Путіним на Алясці.
Президент США Дональд Трамп висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч на Алясці «не завершиться добре».
Про це передає CNN.
«Так, я б так і зробив… Якщо це питання не буде вирішено», — сказав він, маючи на увазі війну в Україні.
На запитання про те, чи запропонує він Росії економічні стимули під час зустрічі, Трамп відмовився.
«Ну, я б волів не говорити, бо не хочу публічно розкривати свою позицію, але…, економічні стимули — і, можливо, демотивуючі фактори — певною мірою важливіші», — сказав він.
«Ми зробимо все можливе, і я думаю, що зрештою у нас буде хороший результат», — підсумував глава Білого дому.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.
Також Трамп певен, що Путін «готовий до укладання угоди».