Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч на Алясці «не завершиться добре».

Про це передає CNN.

«Так, я б так і зробив… Якщо це питання не буде вирішено», — сказав він, маючи на увазі війну в Україні.

На запитання про те, чи запропонує він Росії економічні стимули під час зустрічі, Трамп відмовився.

«Ну, я б волів не говорити, бо не хочу публічно розкривати свою позицію, але…, економічні стимули — і, можливо, демотивуючі фактори — певною мірою важливіші», — сказав він.

«Ми зробимо все можливе, і я думаю, що зрештою у нас буде хороший результат», — підсумував глава Білого дому.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.

Також Трамп певен, що Путін «готовий до укладання угоди».