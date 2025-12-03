Переговори на межі зриву?: чому Путін не погоджується на останній мирний план

Переговори США і РФ 2 грудня. / © Associated Press

Напередодні у Москві відбулася зустріч російських посадовців, диктатора Володимира Путіна та представників США - спецпосланця Стіва Віткоффа та бізнесмена, зятя Дональда Трампа - Джареда Кушнера. Втім, наразі немає жодних ознак прориву в мирних переговорах щодо України.

Існує щонайменше дві основні причини, чому російський президент-диктатор не поступається, пише Sky News.

Видання наголошує, що представників американського президента в столиці РФ зустріли радше як туристів, а не учасників мирних переговорів. Посадовці США отримали повне VIP-обслуговування: був кортеж з аеропорту, обід у ресторані із зіркою Мішлен та прогулянка Червоною площею.

“Вони нарешті взялися за справу в Кремлі через понад шість годин після прибуття до Росії. На той момент уже було зрозуміло: єдине, заради чого вони приїхали до Москви - згода Кремля на їхній останній мирний план - їм не пропонувалася”, - йдеться у статті.

Sky News наголошує, що традиційно Путін звинуватив у всьому Європу. Саме вона, зі слів диктатора, блокує мирний процес, висуваючи вимоги, неприйнятні для Росії. Автор матеріалу наголошує: там, де була ворожість до Європи, до американців була лише гостинність. Це, констатує він, “частина російської стратегії”, яка полягає у тому, аби дистанціювати США від союзників по НАТО і повернути Вашингтон у сторону Москви.

Путін вірить, що перемога за ним

Російська Федерація хоче повернутися до 28-пунктного плану, який поступився її вимогам. Москва вважає, мовляв, має на це право через те, що відбувається на полі бою.

Не випадково, пише видання, напередодні візиту делегації США до Москви Росія оголосила про начебто захоплення Покровська. Саме це місто було і залишається ключовою стратегічною цілю агресора в Донецькій області.

“Це було послання, покликане ствердити домінування Росії та, як наслідок, посилити її вимоги, а не послабити їх”, - йдеться у статті.

Путін вірить у спільні інтереси США і РФ

Sky News зауважує: цілком ймовірно, Володимир Путін не відчуває потреби йти на компроміс, бо вважає, що Москва та Вашингтон хочуть одного й того ж - тісніших відносин між країнами, які можуть відбутися лише після закінчення війни.

“Легко зрозуміти, чому. Знову і знову в цьому процесі США за замовчуванням займають позицію, яка сприяє Москві. Те, як тривають ці переговори, є лише останнім прикладом. Через Київ американці змушують українців приїжджати до них – спочатку до Женеви, потім до Флориди. Що ж до Москви, то тут все навпаки. Віткофф із задоволенням здійснить довгу нічну подорож, а потім витримає довге очікування перед будь-якою аудієнцією з Путіним”, - пише автор видання.

Такі дії, вважають у Sky News, створюють враження, що коли справа доходить до Росії, США воліють заспокоювати, а не тиснути.

Нагадаємо, після зустрічі представників США та Путіна у Кремлі заявили, про «конструктивну і корисну» розмову. Втім, заявив представник диктатора Юрій Ушаков, певні напрацювання США можуть бути прийнятними для РФ, але частина викликає різку критику. Також, наголосив він, сторони домовилися не розголошувати деталі перемовин.

Своєю чергою, держсекретар Марко Рубіо заявив про «прогрес» у досягненні миру між Україною і РФ. Втім, мети ще не досягнуто, пояснив він. З його слів, “тільки Путін може покласти край цій війні на боці Росії”.