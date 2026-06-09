Переговори під загрозою: Брюссель шокував Київ новим альтернативним форматом вступу до ЄС

Брюссель гальмує процес вступу України до ЄС / © Getty Images

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Офіційні переговори щодо повноцінного вступу нашої держави до Європейського Союзу можуть стартувати вже 15 червня. Проте в Києві дедалі частіше висловлюють побоювання, що розгляд української заявки можуть свідомо відкласти через внутрішні політичні проблеми в Європі, зокрема виборчі процеси у Франції.

Про ці кулуарні дипломатичні дискусії повідомляє Politico.

Альтернативи членству та позиція Києва

Особливе занепокоєння серед українських чиновників викликають останні спільні пропозиції Берліна та Парижа. Лідери цих країн активно просувають ідею так званого «асоційованого членства» як перехідного етапу для нових держав-кандидатів.

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Українська сторона не відкидає таку ініціативу категорично, проте вимагає надання максимально жорстких юридичних гарантій. Київ наполягає, щоб цей проміжний статус гарантовано та невідворотно призвів до повноцінної інтеграції в політичний та економічний простір ЄС.

«На практиці Україні пропонують усе, окрім самого членства», — заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов, коментуючи такі ініціативи європейських партнерів.

Щоб довести серйозність своїх намірів, влада планує відкрити одразу кілька переговорних кластерів до кінця поточного літа. Це має стати потужним сигналом для суспільства, що європейська перспектива залишається абсолютно реальною ціллю.

Занепокоєння європейських партнерів

Зі свого боку європейські чиновники також мають низку серйозних претензій до українських колег. У Брюсселі відверто стурбовані помітним сповільненням темпів впровадження критично важливих внутрішніх реформ в Україні протягом останніх місяців.

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Європейські дипломати побоюються, що будь-яке штучне гальмування процесу вступу може ще більше знизити мотивацію українських законодавців. Відсутність швидкого прогресу в ключових сферах залишається головною перепоною для динамічного відкриття нових переговорних розділів.

Подальша доля української заявки тепер значною мірою залежить від здатності сторін знайти компроміс між очікуваннями та суворою політичною реальністю. Будь-які зволікання чи неправильні кроки на цьому етапі можуть мати дуже болісні наслідки для всього процесу інтеграції.

Нагадаємо, у межах технічних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу вдалося погодити більшість вимог Угорщини. Втім, питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з Брюсселем.

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