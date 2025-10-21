Переговори під загрозою зриву: що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Будапешті

Путін та Трамп можуть зустрітися в Будапешті / © Associated Press

Реклама

Запланована зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна у Будапешті стала найбільш обговорюваною темою серед політикуму.

Американський лідер заявляє, що намагається покласти «край безславній війні», водночас експерти попереджають, що візит очільника Кремля до країни Євросоюзу стане його дипломатичною перемогою.

Окрім того, вибір місця проведення переговорів двох лідерів викликав занепокоєння у Києва та партнерів, адже Угорщина відома своєю проросійською позицією.

Реклама

Водночас західні медіа з посиланням на Білий дім пишуть, що зустріч Трампа та Путіна може не відбутися. За інформацією, США призупинили її організацію, оскільки «зараз обидві сторони недостатньо готові до переговорів».

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Будапешті — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зустріч Трампа та Путіна у Будапешті

Після двогодинної телефонної розмови із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп повідомив про нову зустріч із лідером РФ. Очільник Білого дому заявив, що переговори відбудуться у Будапешті. Окрім того він зазначив, що хоче «подивитися, чи зможемо ми покласти край цій «безславній війні між Росією та Україною».

Тоді ж речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч може відбутися протягом двох тижнів «або трохи пізніше».

Реклама

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Левітт хамовито відповіла журналістові, який цікавився, хто обрав Будапешт, як місце зустрічі президентів США та РФ. Левітт відреагувала словами: «Твоя мама обрала».

Водночас перемовинам Трампа та Путіна передуватиме зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та глави російського МЗС Лаврова.

Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова приєднатися до переговорів у Будапешті, якщо надійде таке запрошення.

«Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі ми погодимося», — наголосив Зеленський.

Реклама

Однак він не в захваті від ідеї проведення переговорів в столиці Угорщини, та вважає, що вони не повинні закінчитися ще одним «меморандумом».

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Зеленський зазначив, що свого часу такий документ було підписано у столиці Угорщини, але він не гарантував територіальної цілісності України.

«Будапештський меморандум — це загалом погано для нас, чесно кажучи, історично. І повтор «Будапешту» теж не може бути позитивним», — наголосив він.

Водночас український лідер зазначив, що Дональд Трамп дійсно прагне закінчення війни і шукає для цього формат зустрічей або перемовин.

Реклама

«Він вважає, що «угорський формат» може бути таким кроком, який принесе ті результати, які він хоче. Ми розділяємо з президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни», — сказав Зеленський.

Своєю чергою, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк в інтерв’ю «Українському радіо» попередив, у разі появи Зеленського на переговорах у Будапешті, жодна сторона не піде на зустріч одна одній.

«Ніхто не поступиться нічим. Україна не віддасть свою Донецьку область повністю в адмінкордонах навіть в обмін на частини Херсонської та Запорізької областей», — наголосив експерт.

Місце майбутньої зустрічі Трампа та Путіна викликає занепокоєння у Європи

Президент Франції Еммануель Макрон привітав можливу зустріч лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Проте, він наголосив, що до саміту мають приєднатися представники України та країн Європи.

Реклама

«Це дуже добре, що президенти можуть зустрітися для обговорення двостороннього порядку денного. Із того моменту, як обговорюють долю України, українці мають бути за столом (переговорів — Ред). Із того моменту, як обговорюють те, що впливає на безпеку європейців, європейці мають бути за столом», — сказав Макрон.

Однак, зустріч Путіна та Трампа в Будапешті може стати повторенням саміту на Алясці з таким самим результатом, вважає австрійський політолог Ґерхард Манґотт. Він називає вибір Угорщини — країни з найбільш проросійською позицією в ЄС — поганим знаком для Києва та ляпасом для Євросоюзу.

Президент Росії володимир Путін (праворуч) та США Дональд Трамп (ліворуч) під час саміту на Алясці 2025 рік / © Associated Press

Тим часом відома іспанська газета «El Pais» називає зустріч Трампа й Путіна у Будапешті «політичним кошмаром». Видання зазначає, що майбутні переговори ставить глав інституцій ЄС та НАТО «у незручне та неприємне становище», адже лідери США та РФ мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого Євросоюзу.

«Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, який наступного року чекають вибори в його країні», –- наголосив один європейський дипломат у коментарі іспанському медіа.

Реклама

Автор статті зазначає, що у публічних виступах лідери ЄС заявляють, мовляв, ця зустріч буде корисною, якщо допоможе покласти край російському вторгненню, однак у приватних бесідах кілька джерел заявили про «політичний кошмар» для ЄС.

Чому Трамп обрав Будапешт для переговорів із Путіним

Політтехнолог і директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала наголосив, що Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним. За словами експерта, це подвійний удар по Євросоюзу та Міжнародному кримінальному суду (МКС).

Бала вважає, що американський лідер прагне анулювати рішення МКС, який видав ордери на Путіна та його союзників.

«Свій вибір він пояснював так: «Мені подобається Орбан, він дуже добре керує, а я подобаюся йому. Тому обрав Будапешт», — сказав експерт.

Реклама

Саміт Трампа та Путіна опинився під загрозою?

Нещодавно видання «CNN» попередило про можливий зрив переговорів лідерів США та РФ в Угорщині. Як зазначає медіа, зустріч може не відбутися через розбіжності в позиціях Росії.

Зокрема, наразі невідомо коли відбудеться перша зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Відомо, що 20 жовтня посадовці провели телефонну розмову, згодом джерело повідомило CNN, що після цієї розмови американські чиновники відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції.

Окрім того видання «Express» повідомляє, що Путіна відмовляють їхати до Будапешта. Як зазначає медіа, у РФ зробили несподіване та конспірологічне попередження буцімто очільник РФ може стати ціллю «британської змови з метою вбивства».

Реклама

Надвечір 21 жовтня журналіст «NBC News» Гаррет Хааке з посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив про призупинення підготовки до зустрічі Трампа з Путіним.

Згодом, коментуючи публікацію «CNN», заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков заявив, що домовленості про зустріч Рубіо та Лаврова цього тижня не було.

Російський посадовець звинуватив західні ЗМІ у «вкидах», а країни ЄС і НАТО у намірах зірвати саміт РФ та США у Будапешті.

Водночас керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко зазначає, що Путін боїться зірвати зустріч в Будапешті, тому слід бути готовими до руху «нових гойдалок».

Реклама

Такої ж думки дотримується й політолог, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Він переконаний, що зустріч Трампа з Путіним «усе одно відбудеться, в Будапешті чи поза ним».

«Путін розуміє і відчуває, що вона потрібна Дональду Фредовичу (так його називають в російських спецслужбах) набагато більше ніж йому, тому й торгується, ухиляється, викручується, просто тягне час. Це помітно і без інтуїції…», — зазначив експерт.

Експерт Горбач пояснив, що зустріч також потрібна Трампу через його любов до лестощів. Він хоче почути особисту похвалу від Путіна, якого вважає рівнем собі, а потім цим похвалитися.

Чого хоче Путін від зустрічі із Трампом

Керівник центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко в коментарі «24 Каналу» розповів, що на переговорах у Будапешті, Путін намагатиметься повернути модель, коли Вашингтон буде тиснути на Київ, а не на Москву, та ухвалювати частково російські правила гри.

Реклама

Водночас «Sky News» пише, що якщо зустріч у Будапешті відбудеться, то Путін здобуде певну перемогу. Видання пояснює, що кремлівський диктатор, вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну, може повернутися на територію ЄС, незважаючи на всі санкції проти Росії.

Тим часом політолог Вадим Денисенко попереджає, що очільник РФ готує нові шокувальні вимоги для України.

«В арсеналі Путіна зараз з’являються різні «хотєлки», які можуть фактично поставити під загрозу підписання мирної угоди. Він може раптово витягнути з рукава будь-які нові вимоги — скажімо, вимогу до України повністю згорнути ракетну програму або щось подібне — й тим самим зірвати домовленості», — зазначив Денисенко.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для «ТСН.ua» розповів, що не варто очікувати позитивних результатів.

Реклама

За його словами, Трамп цією зустріччю вчергове легалізує воєнного злочинця Путіна на міжнародній арені:

«Я не знаю, що там є у Путіна на Трампа, але таке враження, що Трамп хоче вчергове засвідчити публічно свою лояльність Путіну — це з одного боку. А з іншого боку, він намагається виконувати завдання, які йому ставить Путін, а саме він його просуває на міжнародну арену. Він його легалізує з кожним кроком більше і більше. Ви ж дивіться, це країна Європейського Союзу, країна НАТО — Будапешт. І там будуть зустрічати Путіна. Це ще один крок на олімп світової політики, на легалізацію Путіна в міжнародному суспільстві», — пояснив військовий експерт.

Водночас політолог Володимир Фесенко у коментарі для «Фокус» розповів про три ризики для України, які становить майбутня зустріч лідерів США та РФ.

За його словами, перший ризик полягає у представлені чергового «мирного плану» від Путіна, другий — Трамп може піти на поступки Росії, третій ризик становить угорський прем’єр Віктор Орбан. ЗА словами експерта, Орбан може налаштовувати Трампа проти Києва та схиляти його погодитися на пропозиції очільника Кремля.

Реклама

Раніше фахівці американського Інституту вивчення війни розповіли про позицію Кремля. Там наголосили, що Москва не готова «прийняти щось менше, ніж капітуляцію України» відповідно до своїх воєнних вимог, і не бажає погоджуватися на припинення вогню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.