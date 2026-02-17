- Дата публікації
У Женеві завершила роботу політична підгрупа
Загалом переговори тривали близько 4 годин.
Політична підгрупа на переговорах у Женеві завершила роботу на сьогодні.
Про це повідомляють джерела Reuters.
Водночас військова група продовжує роботу. За інформацією джерела, робота обох груп — політичної та військової — поновиться завтра зранку. Після завершення переговорного процесу очікуються офіційні заяви від обох сторін.
