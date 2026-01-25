Переговори про мир: аналітик спрогнозував, коли настане переламний момент

Переговори тривали декілька днів / © Getty Images

Україна перебуває в хиткій позиції з обмеженим запасом міцності, тому не може ризикувати навіть короткочасним припиненням постачань зброї. Саме через це українське керівництво продовжує участь у переговорному процесі.

Таку думку висловив аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов «24 Каналу».

Він вважає, що переламний момент може настати після виборів до Конгресу США в листопаді, коли демократична більшість зможе блокувати несприятливі для України рішення президента Трампа.

«Збереження поточного статусу переговорів є менш ризикованим у короткостроковій перспективі. Вихід з переговорного процесу та відмова від участі несе суттєві ризики. Трамп може перешкодити постачанням зброї до України, але це буде ризиковано та для нього, оскільки великі американські оборонні корпорації, які є донорами Республіканської партії, цього не схвалять. Наше військово-політичне керівництво обрало курс на уникнення ризиків», — зазначив Костогризов.

Нагадаємо, 24 січня тристоронні мирні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) завершились. Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

За її словами, переговори поки завершились без продовження.

Водночас журналіст Axios Барак Равід пише, що наступний раунд відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня. Українські чиновники описали йому переговори як «позитивні» та «конструктивні».

Переговори в Абу-Дабі відбувалися 23—24 січня у тристоронньому форматі за посередництва Сполучених Штатів і стали першими прямими контактами за участі представників України, Росії та США від початку повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський казав, що питання Донеччини буде ключовим на цій зустрічі.