Коли може закінчитися війна і яка головна перешкода для цього: версія Буданова
За словами Буданова, територіальне питання залишається ключовим бар’єром для припинення війни.
Територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».
Також Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди.
«Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов’язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю», — зазначив керівник ГУР.
Раніше Кирило Буданов пояснив, чому в РФ черги до військкоматів, а у нас скандали з ТЦК.