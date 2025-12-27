Коли може закінчитися війна і яка головна перешкода для цього: версія Буданова

Лютий 2026 — шанс для миру? Новий прогноз Буданова / © Associated Press

Територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Також Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди.

«Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов’язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю», — зазначив керівник ГУР.

