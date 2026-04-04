Переговори про мир: які результати можливі до Великодня

Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

Результатом мирних переговорів, які, попри все тривають, може стати черговий обмін полоненими перед Великоднем.

Про це повідомив народний депутат народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі «24 каналу».

За його словами, переговори щодо завершення війни не завжди відбуваються у тристоронньому форматі. Зокрема, нещодавно українська делегація відвідала США для зустрічі з американськими переговірниками.

«Перемовини продовжуються. Вони відбуваються як в дистанційному форматі, так і під час особистого візиту делегацій», — запевнив Федір Веніславський.

Нардеп зазначив, що перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні. Він наголосив, що це стане можливим тоді, коли умови припинення бойових дій не суперечитимуть Конституції України, тобто не передбачатимуть визнання окупованих територій російськими і виведення українських військ з Донбасу.

«Для нас це неприпустимо, це „червоні лінії“. Території визнаються відповідно до міжнародного права тимчасово окупованими й інших варіантів бути не може», — сказав Веніславський.

Він додав, що все решта може бути предметом переговорів, а з Росії надходять сигнали, що Кремль готовий до їх продовження.

Нагадаємо, тристороння зустріч наразі відкладається через зміщення фокуса уваги Сполучених Штатів на події в Ірані. Крім того, сторони поки не дійшли згоди щодо місця проведення переговорів.

Раніше повідомлялося, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії було проведено переговори щодо посередництва цієї країни в обміні полоненими між Росією та Україною.