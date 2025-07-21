Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Наступна зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, 23 липня.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

Зеленський повідомив, що мав розмову з новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим, з яким обговорив підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною.

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«Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей», — сказав глава держави.

Раніше про те, що зустріч між Україною та РФ відбудеться у середу або четвер, повідомили турецькі ЗМІ.

Водночас, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних дат ще немає.