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Переговори про мир: коли запланована наступна зустріч у Стамбулі — Зеленський відповів
За словами Зеленського, запланований новий обмін полоненими та зустріч з російською стороною у Туреччині.
Наступна зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, 23 липня.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.
Зеленський повідомив, що мав розмову з новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим, з яким обговорив підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною.
«Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей», — сказав глава держави.
Раніше про те, що зустріч між Україною та РФ відбудеться у середу або четвер, повідомили турецькі ЗМІ.
Водночас, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних дат ще немає.