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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори про мир: коли запланована наступна зустріч у Стамбулі — Зеленський відповів

За словами Зеленського, запланований новий обмін полоненими та зустріч з російською стороною у Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Наступна зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, 23 липня.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

Зеленський повідомив, що мав розмову з новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим, з яким обговорив підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною.

«Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей», — сказав глава держави.

Раніше про те, що зустріч між Україною та РФ відбудеться у середу або четвер, повідомили турецькі ЗМІ.

Водночас, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних дат ще немає.

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