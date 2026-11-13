Кушнер, Зеленський, Віткофф / © Associated Press

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Російський диктатор Путін погодився на участь Європи у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Про це заявили посланець Трампа Джаред Кушнер і президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі у Дубліні.

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Зять Трампа розповів, що протягом останніх кількох місяців американська сторона дуже тісно співпрацювала з європейцями.

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«Ми не можемо укласти угоду без участі європейців за переговорним столом. Ми говорили президенту Путіну, що вважаємо це дуже важливим. І президент Зеленський був дуже рішучим прихильником цього, і він говорив про це з самого початку. І я думаю, що нам вдалося досягти цього із президентом Путіним, і він готовий спробувати», — заявив Кушнер.

За його словами, як з російського, так і з європейського боку лунає чимало публічних заяв. Кушнер сподівається, що під час безпосередніх зустрічей сторони зможуть обговорити ці питання — у більш спокійній атмосфері, детально розглядаючи кожну проблему.

«З того, що ми чуємо від людей, можна зробити висновок: вони прагнуть завершення цієї війни. Вона триває вже дуже довго і, безумовно, торкнулася багатьох людей», — підсумував він.

Своєю чергою, президент Зеленський наголосив, що Європа також має брати участь у наступних мирних переговорах як повноцінна сторона.

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«Вони (європейці — Ред.) матимуть голос. Це важливо для нас, тому що війна відбувається в Європі», — пояснив свою позицію глава держави.

Він хоче залучити Європу до переговорів, зокрема, щоб обговорити гарантії безпеки та відновлення України.

Нагадаємо, у четвер пізно ввечері Володимир Зеленський та очільник СЗР Рустем Умєров на аеродромі поблизу Дубліна провели переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер брали участь у переговорах України, США та РФ в Абу-Дабі 10–11 листопада.

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Після цього посланці Трампа приїхали на розмову з Володимиром Путіним.

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