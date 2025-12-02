Переговори про мир: у Німеччині попередили Україну про "болісні поступки"

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна може бути змушена піти на «болісні поступки» під час переговорів про завершення війни, які стосуватимуться, зокрема, територіальних вимог Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung, повідомляє ntv.

Вадефуль зазначив, що для України цей шлях «це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом…, який може завершитися референдумом».

За його словами, українцям, ймовірно, доведеться самостійно вирішити, чи можуть вони погодитися на умови завершення війни, маючи на увазі вимогу Росії щодо значних територіальних поступок.

«Завдання дипломатії — виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов’язано з болісними поступками«, ­– акцентував німецький міністр.

Він також підкреслив, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям можливість досягнення перемир’я нині «ніколи не були більшими». Водночас, за словами Вадефуля, «важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією».

Нагадаємо, переговори між українською та американською делегаціями у Флориді щодо мирного плану виявили ключові розбіжності, повідомляє ABC News. Найбільшу увагу приділили фінансовому та територіальному аспектам. Джерело зазначило, що доля заморожених російських активів є «ключовим» питанням для Кремля. Водночас, щодо припинення вогню та територіальних поступок прогресу немає: Росія вимагає відмови від неокупованої території Донбасу, а Україна зберігає принципову позицію і не бажає поступатися. РФ досі не готова обговорювати припинення вогню.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що українська та американська делегації під час переговорів у Флориді доопрацювали женевський документ щодо мирного плану.

Зауважимо, 2 грудня у Москві відбудуться переговори про мирний план між президентом РФ Володимиром Путіним, спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.