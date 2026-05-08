Переговори про мир: Умєров провів важливу зустріч з представниками Трампа

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів у США переговори зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Про результати зустрічі посадовець уже доповів президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Умєров написав у Мережі.

«Основна увага — гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України», — зазначив секретар РНБО.

Під час переговорів сторони також порушили питання активізації дипломатичних зусиль та координації подальших кроків для досягнення справедливого миру.

«Дякую американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України», — додав посадовець.

Візит Умєрова до США — що відомо

Нагадаємо, 7 травня Умєров прибув до США, аби провести у Маямі низку зустрічей. Основними завданнями візиту стали гуманітарні питання (обмін полоненими), активізація дипломатії для досягнення миру та безпекова співпраця з Америкою. Як зазначало Reuters, візит відбувається на тлі паузи в мирному врегулюванні та зміщення уваги Вашингтона на Близький Схід. Зеленський зазначив, що чекає на детальну доповідь за підсумками переговорів.

8 травня Зеленський після зустрічі з Умєровим повідомив, що Україна очікує візиту представників президент США Дональда Трампа до Києва на межі весни та літа. Наразі сторони узгоджують графіки, обговорюють гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими, та доопрацьовують деталі безпекових домовленостей. Зеленський відзначив конструктив у діалозі та наголосив на необхідності активізації дипломатії для досягнення миру через посилення двосторонніх відносин зі США.

