Стів Віткофф / © Associated Press

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У п’ятницю, 9 жовтня, у Маямі відбулася зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими.

Про це у соцмережі X повідомив спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

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За його словами, зустріч була конструктивною. Сторони обговорили підготовку до зими, енергетичну стійкість України, експорт зерна та гарантії безпеки. Крім того, йшлося про довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи, запобігання майбутнім конфліктам, післявоєнну відбудову й економічне процвітання України та її вступ до ЄС.

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«Обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією. Учасники підтвердили свою спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для тривалої стабільності й процвітання», — додав Віткофф.

Своєю чергою старший кореспондент Radio Free Europe у Вашингтоні Алекс Рауфоглу зазначив, що переговори представників США, України, європейських країн і НАТО в Маямі щодо шляхів деескалації та завершення війни завершилися достроково.

«Другого дня не буде. Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося», — сказав він.

Оновлено: як повідомив у коментарі для ТСН радник президента Дмитро Литвин, переговори в США дійсно завершилися раніше запланованих двох днів.

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«Переговорні групи вже в дорозі додому», — зазначив Литвин.

Також він додав, що самі переговори ніхто не скасовував. За словами Литвина, перший день зустрічей вийшов довшим і з дещо іншим «присмаком».

Переговори про мир в Україні — що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна делегація цього тижня відвідає США. За його словами, вона має донести до представників адміністрації Дональда Трампа позицію Києва щодо необхідності посилення тиску на Путіна.

Зеленський зазначив, що, крім питання протиповітряної оборони, українська сторона планує обговорити переговорний процес.

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З його слів, США мають посилити тиск на Росію за допомогою санкцій та інших заходів, а також продовжити фінансову підтримку України й допомогу у сфері ППО, щоб спонукати Путіна сісти за стіл переговорів.

У Кремлі стверджують, що виступають за «комплексне врегулювання конфлікту» з Україною, однак наразі не бачать перспектив для дипломатичного вирішення.

ЗМІ писали, що Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву для переговорів Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

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