Переговори про мир в Україні: прем’єр Фінляндії назвав ключові речі

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловився щодо перебігу українських мирних переговорів. За його словами, ключовими є гарантії безпеки та припинення вогню.

Про це повідомляє видання YLE.

Орпо відзначив, що президент Фінляндії Александр Стубб зробив «відмінну роботу на користь України та Європи». Він також повідомив, що Стубб 18 серпня бере участь у переговорах у Вашингтоні разом з європейськими лідерами.

«Я щойно десять хвилин тому мав розмову з президентом Стуббом: попереду складні переговори та історичні моменти», — наголосив прем’єр Фінляндії.

За його словами, є умови для подальшого прогресу. Головними елементами мирного плану він назвав досягнення режиму припинення вогню та гарантії безпеки для України.

Орпо підкреслив, що Фінляндія продовжуватиме тісну співпрацю зі США у підтримці Києва. Водночас він нагадав: «Росія розпочала цю війну і Росія продовжує вбивати».

«ЄС у разі потреби має запровадити нові санкції проти Росії, щоб домогтися миру», — додав фінський прем’єр.

Гарантії безпеки для України і роль Фінляндії

Орпо відповів на запитання про можливу участь Фінляндії у забезпеченні гарантій безпеки для України. Він нагадав, що як прикордонна держава Фінляндія має першочергово дбати про власну оборону.

«Відправлення наших військових до регіонів, де можливий конфлікт, — складне питання», — зазначив прем’єр.

Він пояснив, що рішення про конкретні форми участі буде ухвалене тоді, коли з’явиться чіткіше бачення майбутніх гарантій.

Головним завданням фінських військових Орпо назвав захист 1300-кілометрового кордону НАТО. Водночас, він не виключив, що Фінляндія може брати участь у логістичній, підтримувальній чи навчальній допомозі. Остаточних рішень наразі немає.

На думку фінського прем’єра, найважливіше — показати настільки сильну військову підтримку Заходу, щоб вона сама-собою гарантувала мир.

«Участь США у наданні гарантій безпеки є визначальною. Після переговорів в Алясці Трамп, на щастя, дав чіткий і позитивний сигнал», — сказав Орпо.

Він попередив, що йдеться про «масштабну, тривалу й дорогу операцію». Політик наголосив, що Україна має зберігати власну боєздатність, а союзники повинні посилювати її за потреби — як матеріально й розвідувально, так і військовими силами.

«Скільки саме західних військ для цього знадобиться — покаже час», — зазначив очільник фінського уряду.

Територіальні поступки

Щодо інших умов миру Орпо заявив, що питання територіальних поступок належить виключно до компетенції України.

«Якщо Росію буде винагороджено за розв’язання війни, це стане дуже поганим сигналом і для Фінляндії. Якщо хтось силою та нехтуванням міжнародним правом відбирає території в сусіда, а ми самі є другою країною на кордоні з Росією, то очевидно, що це викликає занепокоєння. Саме тому ми так активно відстоюємо права України, підтримуємо її усіма можливими способами, щоб вона отримала справедливий мир», — висловився прем’єр Фінляндії.

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Останнього супроводжуватиме «група підтримка» з лідерів ЄС та НАТО, які також долучаться до розмови. Як заявив президент Франції Емманюель Макрон, союзники «виступлять єдиним фронтом» у Білому домі. За інформацією дипломатів, Трамп може наполягати на згоді Зеленського на повний контроль Росії над Донецькою та Луганською областями. Натомість Путін нначебто готовий відвести війська з інших територій і прийняти гарантії безпеки, подібні до статті п’ятої НАТО.