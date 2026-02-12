Переговори про мир в Україні: Пєсков зробив нову заяву про місце зустрічі

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі розраховують, що наступний раунд переговорів щодо війни в Україні відбудеться вже скоро.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає «Інтерфакс».

«Певне розуміння є, ми вас інформуватимемо. Як ми і говорили, ми розраховуємо, що наступний раунд відбудеться вже скоро. За місцем також вас зорієнтуємо», — сказав він.

Що відомо про наступний раунд переговорів

Наступного тижня, 17-18 лютого, у США може відбутися ще один раунд українсько-російських переговорів щодо припинення війни. Переговірники, ймовірно, зосередяться на складному питанні контролю території, зокрема, на створенні вільної економічної зони на Донбасі.

За словами президента України Володимира Зеленського, він прийняв пропозицію США провести черговий раунд переговорів, хоча неясно, чи погодиться на таку зустріч Росія.

Напередодні помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що РФ «запрошує» Володимира Зеленського до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, якщо Зеленський погодиться, Кремль нібито готовий організувати безпеку президентові України.

«Президент наш, кілька разів спілкуючись із журналістами, теж говорив: якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і ми гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи», — сказав Ушаков.

Запрошення з Кремля з’явилося на тлі слів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який підтвердив готовність Зеленського до прямої зустрічі з Путіним. З його слів, Київ розглядає такий формат як можливість обговорити ключові питання про війну, а саме територіальну цілісність України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Зеленський виключив можливість проведення безпосередніх переговорів із Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Я так само можу запросити його до Києва, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», — наголосив президент.