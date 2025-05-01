Переговори про мир в Україні: ЄС готує "план Б" на випадок відмови Трампа

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас / © Associated Press

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Євросоюз готує «план Б» щодо збереження економічних санкцій проти Росії у разі, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа відмовиться від мирних переговорів щодо України та спробує налагодити відносини з Москвою.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, пише Financial Times.

Видання нагадало, що Трамп пообіцяв швидко закінчити війну Росії проти України, однак не зміг домогтися мирної угоди протягом своїх перших 100 днів на посаді. Вказано, що Росія та Україна відкидають окремі елементи запропонованих американською адміністрацією домовленостей.

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«Питання в тому, чи американці взагалі захочуть залишитися. Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують, чи не залишити Україну і не укладати угоду з росіянами, бо це важко», — сказала Каллас.

Окрім того, європейські чиновники хвилюються через можливі наслідки того, що США дозволять своїм компаніям відновити економічну співпрацю з Москвою, тоді як бізнес ЄС залишиться під забороною.

Що відомо про «план Б» від ЄС?

Каллас заявила, що існує «план Б» для збереження економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує подовження європейських санкцій у липні. Водночас головна дипломатка ЄС наголосила, що Брюссель і далі працює над тим, щоб усі країни-члени залишалися єдиними.

«Є також план Б, але ми повинні працювати над планом А; бо якщо зосередитися на плані Б, то саме він і реалізується», — сказала Каллас.

Вона додала, що зі США та іншими міжнародними партнерами ведуться перемовини щодо збереження санкційного режиму.

Втім, очільниця євродипломатії визнала, що в деяких столицях ЄС обговорюють можливість наслідувати адміністрацію США у разі, якщо та відмовиться від України та перезавантажить відносини з Росією.

«Очевидно, що подібні обговорення тривають у деяких державах-членах — можливо, з надією, що нам більше не доведеться підтримувати [Україну]. Але це хибна надія, бо якщо подивитися на Росію, яка витрачає понад 9% свого ВВП на військову сферу — вони знову захочуть це використати», — висловилась Каллас.

Видання нагадало, що у межах мирних пропозицій США запропонували скасування санкцій проти Росії, запроваджених спільно з ЄС, та відновлення економічної співпраці в таких секторах, як енергетика. Угорщина пригрозила накласти вето на необхідне одностайне голосування у липні щодо подовження санкційного режиму ЄС.

ЄС може взяти на себе фінансову допомогу Україні у разі відходу США

Каллас зазначила, що Європа зможе взяти на себе фінансову допомогу Україні у разі відходу США. Водночас вона визнала, що «у плані військової підтримки, звичайно, буде складніше заповнити цю прогалину, якщо американці підуть».

Головна дипломатка ЄС сказала, що Брюссель та європейські столиці «досі працюють із американцями і намагаються переконати їх у тому, що результат цієї війни також у їхніх інтересах — щоб Росія не отримала все, чого хоче».

ЄС не визнає Крим російським

Але Каллас наголосилаа, що жодна країна ЄС не погодиться на визнання Криму частиною Росії.

«Я не бачу, щоб ми погоджувалися на такі речі. Але ми, звісно, не можемо говорити за Америку і що вони зроблять. З європейського боку ми заявляли це знову і знову… Крим — це Україна», — сказала верховна представниця ЄС.

«В американців є важелі, які вони можуть використати, щоб натиснути на Росію і дійсно зупинити цю війну. Президент Трамп казав, що хоче зупинити вбивства. Йому слід тиснути на того, хто ці вбивства чинить», — акцентувала Каллас.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон може вийти з переговорів щодо війни в Україні, якщо «сторони не виявлять готовності до співпраці».

Однак пізніше під час похорону Папи Римського Франциска сам Трамп пообіцяв, що не виходитиме з переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

Своєю чергою в МЗС України спокійно ставляться до сигналів з боку США щодо можливої відмови від ролі посередника у перемовинах. Там вважають, що це просто спроба пришвидшити мирний процес.