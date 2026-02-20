Переговори про мир зайшли у глухий кут і перетворилися на "бій за Трампа" - WSJ

Переговори у Женеві / © Associated Press

Переговори між українською та російською сторонами в політичній робочій групі в Женеві зайшли в глухий кут, учасники процесу фіксують відсутність прогресу. Дискусії завершилися без домовленостей щодо ключових питань, що ставить під сумнів темпи подальших переговорів.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Україна та Росія під час переговорів про припинення війни зійшлися на одній спільній меті — уникнути невдоволення президента США Дональда Трампа і не створити в нього враження, що вони заважають мирному врегулюванню.

«Оптимістичні дипломатичні заяви учасників переговорів приховують глухий кут у мирному процесі, який, як вважають багато спостерігачів і навіть деякі учасники, перетворився на політичний театр. І Київ, і Москва побоюються, що президент США може нашкодити їм, якщо його терпіння буде вичерпано», — зазначає WSJ.

Росії ж Трамп загрожує посилення санкцій, що може ще більше підірвати ослаблену економіку. Москві також потрібна допомога Вашингтона, щоб чинити тиск на Київ і домогтися поступок, вважають аналітики.

За словами кількох високопоставлених європейських чиновників, розвідслужби низки західних країн дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори несумлінно і намагається їх використати, щоб досягти успіху, якого він не зміг домогтися на полі бою.

«Трамп не чинить додаткового тиску на сторони, змушуючи їх укласти угоду. Натомість його адміністрація втрачає інтерес до мирного процесу і зміщує акцент на переговори з Іраном і відновлення сектора Гази. Нинішній стан переговорів свідчить про те, що досягнення практичних домовленостей вимагатиме додаткових зусиль і чіткого фокусування на конкретних питаннях, оскільки відволікання на історичні та риторичні аргументи зменшує шанси на оперативне просування до завершення діалогу», — вважаєють журналісти.

Що відомо про зустріч у Женеві 17-18 лютого

Журналіст Барак Равід у своєму дописі в соцмережі X послався на два неназвані «обізнані джерела», які стверджують, що головною причиною тупика під час переговорів у Женеві стали позиції, озвучені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським. За даними джерел, відмова від поступок і спроби підключити до дискусії історичні аргументи ускладнили пошук компромісу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios наголосив, що Київ і Москва повинні завершити війну якомога швидше, а часу на «філософствування» немає. Він висловив побоювання, що російська делегація може намагатися перетворити переговори на формальність або повернутися до вихідних позицій, щоб виграти час для своїх військових на фронті.

«У нас немає часу… Нам потрібно вирішувати і закінчувати війну», — заявив Зеленський.

Президент звернув увагу, що, як і Путін, Мєдінский полюбляє розмірковувати про «історичне коріння» війни. Водночас Україна очікує конкретних рішень, спрямованих на припинення бойових дій.

Очільник української делегації на переговорах в Женеві Рустем Умєров за результатами дводенних зустрічей заявив про інтенсивну та предметну роботу.

З його слів, у рамках делегацій працювали політичний та військовий блоки, обговорювалися параметри безпеки та механізми реалізації можливих рішень. Умєров зазначив, що в результаті переговорів вдалося уточнити частину питань, інша частина потребує додаткового узгодження.

Хто такий Мединський

Мединського вважають одним із ключових ідеологів Кремля. Він очолює Міжвідомчу комісію з історичної просвіти, займається уніфікацією державної пропаганди та протидією так званому «іноземному впливу» на історичну пам’ять. За даними розслідувачів, він також курує створення російських підручників історії, у яких виправдовується окупація українських територій, і через російське військово-історичне товариство проводить ідеологічні заходи на тимчасово окупованих землях України.

Володимир Мединський / © Associated Press

Питання територій гальмує процес

Володимир Зеленський заявив, що на переговорах щодо мирної ініціативи, посередником у якій виступають США, сторони досі не досягли згоди через розбіжності щодо статусу Донецької та Луганської областей. Йдеться про «чутливі питання», зокрема безпекові гарантії для України та управління східними регіонами, включно з Донецькою та Луганською областями.

Зеленський також додав, що Київ наполягає на окремій угоді щодо безпекових гарантій від західних союзників, перш за все від США. Український лідер зазначив, що для нього і для українців ключове питання: що робитимуть партнери України у разі нової агресії Росії.