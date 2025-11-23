- Дата публікації
Переговори про мир: Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих
Зеленський і Карні узгодили кроки співпраці і готують «Коаліцію охочих».
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні провів переговори з президентом Володимиром Зеленським і обговорив зустріч у Женеві і запропонований Сполученими Штатами «мирний план».
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Президент розповів канадському прем’єрові про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії.
«Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали», — запевнив Зеленський.
Він подякував пану Марку Карні за підтримку та готовність допомагати.
«Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес», — підсумував глава держави.
Раніше президент Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Женневі щодо мирного плану США.