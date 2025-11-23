ТСН у соціальних мережах

Переговори про мир: Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих

Зеленський і Карні узгодили кроки співпраці і готують «Коаліцію охочих».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні провів переговори з президентом Володимиром Зеленським і обговорив зустріч у Женеві і запропонований Сполученими Штатами «мирний план».

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент розповів канадському прем’єрові про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії.

«Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали», — запевнив Зеленський.

Він подякував пану Марку Карні за підтримку та готовність допомагати.

«Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес», — підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Женневі щодо мирного плану США.

