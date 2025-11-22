Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

На переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси і відстоюватиме позицію, яка не дозволить Росії напасти втретє.

Про це у своєму зверненні в суботу, 22 листопада, сказав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви.

«Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні — так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також», — наголосив президент.

Зеленський зауважив, що на цих переговорах йтиметься про «значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа».

«Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості», — пояснив український лідер.

Раніше на сайті президента з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

У тексті документу наголошують, що йдеться про утворення делегації для «участі в переговорному процесі» зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації «щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Нагадаємо, у «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території. Натомість Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку в законодавстві.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями. У бік українського лідера пролунали погрози: якщо Київ не підпише її, то в майбутньому зіткнеться з набагато гіршою угодою.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи. Європейські дипломати намагаються знайти спосіб переписати значну частину документа.