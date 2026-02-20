- Дата публікації
Переговори про мир: Зеленський сказав, чи є ще шанс завершити війну
Президент Зеоенський повідомив, що пріоритети для української переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі уже визначені.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і назвав необхідну для цього умову.
На цьому він наголосив після доповіді української переговорної групи, яка брала участь у тристоронній зустрічі у Женеві 17-18 лютого.
Український президент зазначив, що завершенню війни та встановленню надійного миру «може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора».
«Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним», — додав він.
За його словами, пріоритети для української переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі визначені.
«Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату», — сказав Зеленський, який уже не вперше наполягає на особистій зустрічі з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.
Президент зазначив, що українські переговірники під час наступної зустрічі повинні забезпечити умови для прогресу в гуманітарних питаннях.
«Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом», — додав він.
Окремо Зеленський відзначив роль європейських партнерів України в переговорах.
«Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси», — наголосив він.
Український лідер висловив вдячність команді за чітку роботу в рамках директив, а також «за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних».
Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбулися тристоронні переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський назвав перемовини «важкими, але діловими».
Голова української переговорної групи Рустем Умєров, коментуючи результати переговорів з Росією, заявив, що «частину питань вдалося уточнити, а по іншій частині — триває додаткове узгодження».
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ще цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких приєднаються представники європейських країн.