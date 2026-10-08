Переговори про мир зірвалися? : у Кремлі заявили про відсутність планів на зустріч США, України та РФ

Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

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Росія наразі не планує відновлювати тристоронні переговори щодо закінчення війни проти України за участю Вашингтона та Києва.

Про це заявив заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує The Moscow Times.

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За словами російського дипломата, Москва не має актуальних планів щодо проведення нових зустрічей у тристоронньому форматі.

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«Жодних актуальних планів щодо проведення контактів у цьому форматі на сьогодні немає. Що буде далі, залежить не від нас», — заявив він.

Водночас Рябков безпідставно поклав відповідальність за припинення таких контактів на Україну, водночас заявивши, що РФ нібито залишається відкритою до відновлення переговорів.

Раніше Кремль допускав проведення нової тристоронньої зустрічі в жовтні. 25 вересня Володимир Путін заявляв, що пропозиції щодо повернення до переговорного процесу залишаються «на столі», а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомляв, що Москва розраховує на зустріч за участю США та України. Українська сторона також говорила про можливість проведення нового раунду переговорів.

Проте згодом у Кремлі заявили про відсутність передумов для повернення до мирного переговорного процесу. За даними The Moscow Times, на позицію Москви, зокрема, вплинуло підписання президентом США Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії. Пєсков тоді заявив, що такі кроки ускладнюють дипломатичні зусилля.

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2026 року тристоронні переговори Росії, України та США проводилися у січні-лютому — двічі в Абу-Дабі та один раз у Женеві. ОАЕ та Швейцарія заявляли про готовність знову надати майданчик для нових переговорів.

Заява російського посадовця пролунала на тлі оцінки держсекретаря США Марко Рубіо, який 8 жовтня заявив, що війна перебуває у «стратегічному глухому куті», а перспектив завершення конфлікту дипломатичним шляхом наразі не видно. Водночас Рубіо наголосив, що Вашингтон залишається готовим сприяти укладенню мирної угоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не погодився з оцінкою Рубіо про дипломатичний глухий кут, заявивши, що переговорний процес може бути результативним за умови посилення тиску на Росію.

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