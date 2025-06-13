Переговори в Стамбулі: третя зустріч України та Росії стає все більш примарною

Переговори у Стамбулі 2 червня / © Getty Images

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Після двох раундів переговорів у Стамбулі, у політичних колах розглядають можливість проведення третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Українська сторона наполягає на міжнародному тиску та гарантіях безпеки, тоді як позиція Кремля залишається непередбачуваною.

Успіх переговорів залежатиме від багатьох факторів, включаючи участь посередників та реальну готовність сторін до компромісів.

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Що відомо про потенційний «Стамбул-3» — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Переговори у Стамбулі

За активного посередництва США, у турецькому місті Стамбулі цьогоріч відбулося два раунди переговорів між Україною та Росією.

Перший раунд — 16 травня 2025 року. Він не приніс суттєвого прогресу, окрім домовленості про великий обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Тоді на переговорах Україну представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та очільник МЗС Андрій Сибіга.

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А делегація РФ була представлена переговорниками нижчого рівня. Це — радник «фюрера» Володимир Мединський, заступник очільника МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова розвідки Ігор Костюков.

Тоді президент України Володимир Зеленський назвав рівень російської делегації «бутафорським», що не може ухвалювати складні рішення.

Другий раунд відбувся 2 червня 2025 року.

На цих перемовинах українську делегацію очолював, як і минулого разу, міністр оборони України Рустем Умєров. Серед інших у її складі був перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця, заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький, заступник голови СБУ Олександр Поклад.

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Склад російської команди був такий самий, що і під час першого раунду перемовин.

До початку зустрічі українська делегація передала росіянам документ із пропозиціями щодо мирного врегулювання. Росія зі свого боку до останнього приховувала свій так званий меморандум, а передала його уже безпосередньо в день переговорів.

У підсумку другого раунду — сторони домовилися на обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх» та повернення тілам загиблих.

Українська делегація також передала російській стороні верифікований список дітей, депортованих до РФ під час війни.

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Ультимативний «меморандум» Кремля

Президент Зеленський публічно розповів про вимоги, які поставив Кремль для української сторони у своєму «меморандумі». За його словами, цей документ — це ультиматум.

Зокрема, у «меморандумі» йшлося про виконання територіальних вимог (визнання анексії Криму та Донбас і відмову від вступу до військових союзів, обмеження суверенітету України.

Глава держави назвав російський документ ультимативним і неконструктивним, зазначивши, що його мета — лише імітувати переговори для міжнародної аудиторії.

«Росіяни розуміли, що це ультиматум, і його не буде сприймати українська сторона, ніхто не буде сприймати всерйоз. Тому що там ультиматум, тобто це не меморандум порозуміння… Вони нам це не дали, тому що розуміли, що якщо це стане публічним, то Україна буде мати повне право не приїхати на зустріч», — наголосив український президент.

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Як виконувалися домовленості

Згідно із домовленостями під час першого раунду переговорів у Стамбулі, з 23 по 25 травня відбувся обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Після другого раунду переговорів, обмін військовополоненими розпочався 9 червня.

З полону додому повернулися захисники до 25 років, тяжкохворі та тяжко поранені, а також до України почали повертати тіла загиблих воїнів.

Відомо, що під час переговорів у Стамбулі, сторони домовилися про репатріацію тіл шести тисяч загиблих військових з обох боків. Проте й у цій ситуації РФ намагалася звинуватити Україну у зриві домовленостей.

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Але російська сторона намагалася звинуватити Україну у зриві домовленостей щодо обміну тіл і полонених.

Напередодні обміну помічник Путіна Мединський звинуватив Україну у «неочікуваному перенесенні» обміну полоненими та тілами. Однак Координаційний штаб спростував це, заявивши, що Україна дотримується угод і вже надіслала списки тяжкопоранених та хворих бійців за принципом «всіх на всіх», тоді як Росія порушила домовленості, висунувши нові вимоги.

Також Україна нагадала, що дата репатріації тіл не була фіксованою, але Росія почала дії односторонньо, без узгодження.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль намагається перетворити гуманітарні питання «на брудну політичну гру».

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Третій раунд переговорів у Стамбулі

За інформацією росЗМІ, у РФ заявили про можливість проведення третього раунду переговорів між Україною та Росією наприкінці червня у Стамбулі.

За словами голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького основною темою потенційної зустрічі може стати рух до тривалого припинення вогню.

Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українська сторона може провести зустріч у період з 20 по 30 червня

«Ми вважаємо, що подальші зустрічі наших двох делегацій мають сенс тільки, якщо вони будуть готувати зустріч на найвищому рівні», — заявив Умеров.

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Рішення про остаточну дату та формат зустрічі наразі не ухвалене.

Позиція України

Невдовзі президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустріч, однак тільки після припинення вогню.

Також він зазначив, що Україна готова до зустрічі лідерів у ширшому форматі — серед яких будуть очільники таких держав, як Україна, США, Туреччина та РФ.

Зеленський вчергове заявив, що Україна не визнаватиме окуповані території, але готова обговорювати територіальні питання дипломатично — за наявності гарантій безпеки.

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«Нам потрібні сильні посередники: щоб росіяни не могли відмовитися від досягнутих на переговорах домовленостей», — сказав він.

Також глава держави додав, що США поки не виглядають таким посередником через м’яку політику щодо Росії.

Замість зустрічі у Стамбулі, Кремль заявляє про переговори зі США

На пропозицію Зеленського про особисту зустріч кремлівський диктатор Володимир Путін відреагував доволі бурхливо.

Він раптом звинуватив вище українське керівництво в організації «терактів» — підриві мостів у Брянській та Курській областях, які сталися в один день із атакою українських дронів на російські військові аеродроми.

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А також заявив, що не веде переговори з «терористами»

Також, тоді у Москві червня заявили, що нова зустріч між Росією та Україною наразі без чітких термінів. Речник Путіна Пєсков повідомив, що все залежить від часу на опрацювання меморандумів. Після їх аналізу сторони визначать дату переговорів.

Він не уточнив, чи є вже готові проєкти, але зазначив, що Кремль «уважно вивчатиме документи». За його словами, процес залежить від готовності сторін.

Також у Кремлі почали заявляти про новий раунд переговорів Росії та США щодо усунення «подразників» у дипломатії. Згідно з повідомленням російського посла у США Олександра Дарчієва, зустріч має відбутися «найближчим часом у Москві».

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За його словами, РФ і США домовились перенести переговори зі Стамбула до столиць.

Дарчієв назвав процес «видужання» відносин «оборотним» і звинуватив «яструбів» у Конгресі в створенні «антиросійського лобі».

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у зустрічі на рівні президентів. Він підкреслив, що попередні переговори зводились лише до обмінів, а українська сторона готова до серйозних рішень.

«Ми прагнемо миру та вітаємо зусилля США, зокрема Трампа, щодо його досягнення. Однак Росія досі діє ультимативно, вимагаючи капітуляції», — зазначив міністр.

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Від попередніх зустрічей із РФ Україна отримати певні «політичні вигоди», зауважив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема сама присутність українців на переговорах показала, що країна дійсно зацікавлена у припиненні вогню.

Також він наголосив, що Україна готова до реалістичного переговорного процесу.

«Ми готові до реалістичного переговорного процесу. Ми готові до припинення вогню. Ми готові навіть до зустрічі в форматі президент плюс суб’єкт Путін. І відповідно ми готові вийти на фіналізацію війни», — зазначив Подоляк.

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Тим часом речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що наразі рано говорити про новий раунд переговорів між Україною та Росією. За його словами головною перешкодою є недостатній міжнародний тиск на Москву.

Зараз триває складний процес обміну полоненими та тілами загиблих, який може розтягнутися на кілька днів. Однак для політичного прориву потрібні рішучіші дії світових партнерів.

За його словами, якби тиск був раніше, результати стамбульських зустрічей були б вже, «але тиску немає, тому зустрічі безрезультатні».

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що Москва хоче відновити переговори з США про контроль озброєнь і водночас натякає на поступки щодо України.

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