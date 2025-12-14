Володимир Зеленський з американською делегацією / © Володимир Зеленський

Завтра, 15 грудня, у Берліні продовжаться переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США.

Про це пишуть «Суспільне» і Handelsblatt.

За інформацією «Суспільного», сьогоднішні перемовини між українською та американською делегаціями в Берліні тривали понад п’ять годин та продовжаться завтра вранці.

Конкретні пропозиції, які зараз розглядаються, ще не є публічно відомими. Однак очевидно, що уряд США, принаймні попередньо, визнав перспективи успіху в Берлінських переговорах, про що свідчить факт, що Трамп направив делегацію до Німеччини.

Handelsblatt зауважує, що Росія ставиться до переговорів зі скепсисом. Про це свідчить поновлення російських бомбардувань Запоріжжя в неділю вдень.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після початку зустрічі залишив американсько-українські переговори за участю спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера і Володимира Зеленського. Водночас модератором на переговорах був помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Тим часом, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав склад учасників переговорів щодо України з американськими переговірниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером «неідеальним, але добрим знаком».

«Це, безумовно, далеко не ідеальний склад для таких переговорів. Але, як то кажуть, танцювати можна лише з тими, хто на танцполі. Я дуже вітаю їхній приїзд до Берліна сьогодні на переговори. Це добре і необхідно. Це добрий знак, для початку», — сказав Пісторіус.

Раніше президент Зеленський повідомив, що основною темою обговорення стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України та можливі параметри майбутніх домовленостей.