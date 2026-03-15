Трамп втрачає інтерес

Мирний процес щодо завершення війни в Україні, який просувають США, опинився під загрозою зриву, оскільки президент Дональд Трамп поступово втрачає інтерес до переговорів, а війна з Іраном відволікає увагу Вашингтона.

Про це повідомили кілька європейських дипломатів, які беруть участь у консультаціях з українською стороною, пише Financial Times.

За їхніми словами, ескалація на Близькому Сході фактично відсунула українське питання на другий план у політичному порядку денному США.

Один із високопоставлених європейських чиновників заявив, що переговори між Україною та Росією, які відбуваються за посередництва США, зараз перебувають «у небезпечній зоні».

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про паузу в переговорах з Україною.

«Пауза в переговорах справді з’явилася. У американців є інші пріоритети, і це зрозуміло», — сказав він.

Переговори призупинені

Останній раунд тристоронніх переговорів між представниками України, Росії та США відбувся 17-18 лютого в Женеві.

Наступна зустріч, запланована на 5 березня в Абу-Дабі, була відкладена після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Нову дату і місце переговорів поки що не визначено.

За словами дипломатів ЄС, конфлікт на Близькому Сході суттєво змінив політичні пріоритети міжнародної спільноти.

«Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу. Для нас і для України це катастрофа», — заявив один із дипломатів.

Зростання цін на нафту допомагає Росії

Крім того, війна на Близькому Сході принесла Росії несподівані вигоди. Через зростання світових цін на нафту Кремль може отримувати додатково до 150 млн доларів на день.

Також США тимчасово послабили тиск на Індію щодо закупівель російської нафти, що спричинило збільшення кількості танкерів, які прямують до Індійського океану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі рішення «точно не допомагають миру».

США переключаються на Близький Схід

Європейські дипломати також повідомили, що постачання американської зброї Україні, зокрема систем ППО, можуть затримуватися, оскільки Вашингтон віддає пріоритет союзникам на Близькому Сході.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що йдеться про конкуренцію за ті самі військові ресурси.

«Це справді проблема, тому що ті самі ресурси потрібні і на Близькому Сході, і в Україні. Очевидно, що увага США зараз зосереджена саме там», — сказала вона.

Кремль не поспішає до компромісу

За словами учасників переговорів, Росія поки не демонструє готовності до компромісів і також незадоволена перебігом переговорів.

«Переговори втрачають імпульс. Потрібно вдихнути нове життя в цей формат», — зазначило джерело, залучене до закулісних консультацій.

Водночас Москва переконана, що має перевагу на полі бою. Пєсков заявив, що російські війська просуваються вперед і наближаються до своїх цілей, хоча Кремль, за його словами, залишається відкритим до дипломатичного врегулювання.

Українська сторона, однак, вважає, що Росія не налаштована на реальне завершення війни, оскільки наполягає на вимогах, які Київ не може прийняти.

