Зустріч Трампа та Зеленського у Давосі: чи справді мирні переговори вийшли на фінішну пряму

Коли може настати мир в Україні / © ТСН

Реклама

Саміт у Давосі став майданчиком для вирішальних заяв щодо завершення війни в Україні.

У США зазначають, що переговорний процес вийшов на фінальний етап, а європейські посадовці озвучили свої прогнози та умови для встановлення миру.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Коли в Україні може закінчитися війна — Трамп назвав термін

Президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що війна в Україні може закінчитися найближчим часом.

Повторюючи свій рефрен про припинення війн, він вкотре наголосив, що досягнуто миру на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Ми врегулювали вісім воєн. Я вважаю, що ще одне (врегулювання — Ред.) розпочнеться дуже скоро. Це те, що я думав, буде легким, а виявилося, мабуть, найскладнішим», — висловився Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Своєю чергою спеціальний представник США Стів Віткофф зауважив, що переговори щодо завершення війни в Україні продовжуються.

Реклама

Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі: чи є в України шанс на мир

У швейцарському Давосі 22 січня відбулася зустріч двох президентів — Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Переговори тривали близько години.

Радник президента Дмитро Литвин назвав «хорошою» зустріч Зеленського та Трампа в Давосі, яка тривала близько години.

Сам Дональд Трамп також позитивно оцінив переговори, зазначивши: «Подивимося, що буде» щодо можливих домовленостей.

«Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Війна має закінчитися. Багато людей гине», — сказав Трамп.

Реклама

Він підтвердив, що його команда сьогодні відвідає Москву для зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним, і наголосив на необхідності припинення війни через великі людські втрати. За словами Трампа, питання участі Зеленського в Раді миру на зустрічі не обговорювалося.

Раніше Трамп заявляв, що Україна та Росія наблизилися до можливості домовитися.

«Я вважаю, що вони перебувають на тій стадії, коли можуть зійтися та укласти угоду», — зазначав Трамп.

Зеленський розкрив деталі переговорів із Трампом

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Давосі.

Реклама

Він назвав її «хорошою, продуктивною та змістовною» та розповів, що обговорив із Трампом роботу переговорних команд. Зеленський зауважив, що комунікація між Києвом та командою Трампа відбувається в інтенсивному режимі.

Президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 22 січня 2026 рік / © Associated Press

«Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені», — зазначив президент.

Також темою розмови став захист українського неба від російських атак. Зеленський нагадав, що попередні переговори з Трампом вже принесли реальні результати у вигляді посилення протиповітряної оборони.

Мирні переговори виходять на фінішну пряму: що відомо про переговори в ОАЕ

Президент України анонсував зустріч представників України, США та Росії 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. За його словами, зустріч триватиме кілька днів.

Реклама

Зеленський також повідомив, хто увійде до складу української делегації. За його словами, Україну представлять:

Секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров;

Екскерівник ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов;

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Також ймовірно, до них приєднається начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Раніше Стів Віткофф повідомляв, що після запланованих зустрічей у Москві, американські представники прямують для подальших обговорень в Абу-Дабі, де почнуть працювати робочі групи.

Віткофф, що наразі переговорний процес виходить на фінальний етап. Також дипломат відзначив прогрес у переговорах та високо оцінив українську команду.

Реклама

Спецпредставник США Стів Віткофф / © Associated Press

Водночас спецпредставник США заявив, що після тривалих консультацій (зокрема у Женеві — Ред.) сторонам вдалося звести всі розбіжності до одного ключового пункту.

«Я думаю, що ми звели це до одного питання, і ми обговорили різні його варіанти, а це означає, що воно вирішуване. Тож, якщо обидві сторони хочуть вирішити це, ми це зробимо», — підкреслив дипломат.

Однак, попри значний прогрес у переговорному процесі, Володимир Зеленський сумнівається в готовності Путіна укласти мир.

«Я не впевнений, що Путін хоче закінчити цю війну в такій ситуації, в якій він є зараз: з втратами та без досягнутих цілей, які він хотів досягнути на початку цієї війни. Він насправді не хоче (завершення війни — Ред.)», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами на полях саміту в Давосі.

Реклама

Як змусити Росію припинити війну

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив сумнів, що РФ погодиться на мирний план із 20 пунктів, попри спільне бачення України та Заходу. Він закликав зосередитися на негайній допомозі Києву.

Президент Фінляндії Александер Стубб / © Associated Press

«Я не переконаний, що Росія схвалить це, і це мене турбує. І тому я повністю погоджуюся з Марком (Рютте — Ред.), що це ще не кінець. Зараз нам потрібно зосередитися на сьогоденні та найближчому майбутньому, а також на тому, як ми можемо надати, підтримати та допомогти Україні», — висловився Стубб.

Він наголосив, що не вважає переконливим аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати війну, бо вірить у свою здатність просунутися вперед нафронті.

«Я думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати цю війну, бо для Путіна це занадто дорого, він не зможе заплатити російським солдатам», — додав Стубб.

Реклама

За словами Стубба, є два чинники, що змусять РФ припинити війну:

максимальна військова підтримка України;

посилення економічного тиску на Москву.

Водночас Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію головним противником Альянсу. Він наголосив, що Україна захищається від російської агресії, тримаючи оборону за весь Альянс.

Війна в Україні / © Associated Press

Генсек закликав союзників негайно забезпечити фінансування для ракет-перехоплювачів ППО, які США готові надати. Він також зазначив, що мирні переговори не повинні зупиняти військову підтримку, яка потрібна Україні вже зараз.

Водночас політолог Дмитро Васильєв зазначає, зберегти прихильність Білого дому Києву вдасться лише через доведення практичної користі від українських перемог.

Реклама

Він вважає, що стабільна підтримка Вашингтона можлива лише за умови, що дії ЗСУ відповідатимуть державним інтересам США. Києву необхідно фахово переконати адміністрацію Трампа у трьох аспектах:

виснаження РФ буде вигідним для самих Штатів,

важливості продовження постачань зброї через Європу

критичній ролі спільної розвідки.

Зауважимо, що під час форуму у Давосі Зеленський попередив про загрозу для НАТО. За словами українського лідера, російські ракети та дрони, які сьогодні тероризують Україну, завтра можуть бути спрямовані проти будь-якої країни Альянсу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.