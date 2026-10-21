Переговори про завершення війни: Зеленський назвав терміни нової зустрічі України, США та Росії

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський припустив, що нова зустріч у межах тристоронніх переговорів про завершення війни за участі України, США та Росії може відбутися не пізніше початку листопада. Україна підтримує пропозиції американської сторони щодо якнайшвидшого проведення переговорів, а також готова погодитися на будь-які ініціативи щодо припинення вогню та перемир’я.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

Реклама

За словами Зеленського, українська сторона отримала інформацію, що Росія підтримує ідею тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд. Таку пропозицію висунули Сполучені Штати, які зацікавлені в тому, щоб переговори відбулися якомога швидше.

Реклама

Президент зазначив, що остаточні дати зустрічі поки не визначені. Її головними завданнями мають стати пошук шляхів завершення війни, наближення миру та підготовка до можливих переговорів на рівні лідерів України, США та Росії.

«Зроблять все, щоб це було як можна раніше, в листопаді, я думаю, не пізніше, початку листопада», — сказав Зеленський, уточнивши, що строки залежать не лише від української сторони.

Глава держави наголосив, що Україна підтримуватиме всі пропозиції, які можуть сприяти припиненню бойових дій і просуванню до миру. Йдеться не лише про загальне припинення вогню, а й про енергетичне перемир’я, інші можливі формати перемир’я та гуманітарні ініціативи.

«Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енергетичного перемир’я, будь-якого перемир’я, в будь-якому випадку», — заявив президент. Він також згадав про важливість гуманітарних питань, зокрема повернення військовополонених.

Реклама

Зеленський назвав підтримку американських пропозицій з боку України позитивним сигналом для переговорного процесу. Водночас він зауважив, що Росія вже неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах, однак згодом домовленості змінювалися або скасовувалися.

Тому, за словами президента, ключовим завданням зараз є організувати переговори якомога швидше та розпочати предметну роботу над умовами завершення війни.

«Головний концепт — це зустрітися, як можна раніше, почати працювати, напрацювати мир, який нам потрібен», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про сьогоднішню зустріч з диктатором Путіним у Санкт-Петербурзі і анонсував тристоронні переговори України, Росії та США.

Реклама

Новини партнерів